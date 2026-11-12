Pe scurt: Opt dintre cei 29 de pasageri ai unui autobuz răsturnat joi dimineață lângă Hodoni, județul Timiș, au fost duși la spital, toți conștienți. Polițiștii cercetează șoferul pentru vătămare corporală din culpă.

Opt persoane au ajuns la spital după ce un autobuz în care se aflau 29 de oameni a ieșit de pe drum și s-a răsturnat, joi dimineață, lângă localitatea Hodoni din județul Timiș, potrivit ISU Timiș.

Pompierii au fost chemați în jurul orei 5:40. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două autospeciale de descarcerare, două autospeciale pentru transportul personalului și al victimelor multiple și trei echipaje SMURD.

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„La sosirea echipajelor la locul intervenției s-a constatat că în accident a fost implicat un autobuz care transporta 29 de persoane. Acesta s-a răsturnat în afara părții carosabile”, a transmis ISU Timiș.

Inițial, salvatorii au evaluat la fața locului șapte persoane care aveau nevoie de îngrijiri. În final, opt pasageri, șase femei și doi bărbați, au fost transportați la spital. Toți erau conștienți și cooperanți, potrivit pompierilor.

Echipaje ISU și SMURD au intervenit la Hodoni. Foto: Express de Banat

Ce spun polițiștii

Autobuzul era condus de un bărbat de 54 de ani, pe drumul comunal DC 37, dinspre Hodoni spre Sânandrei. Din primele verificări, șoferul ar fi părăsit carosabilul pe partea dreaptă a sensului de mers, iar autobuzul s-a răsturnat, a anunțat IPJ Timiș.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și cercetează cauzele accidentului.

Potrivit publicației locale Opinia Timișoarei, în zonă ploua puternic când s-a produs accidentul. Cât timp au durat intervenția și cercetările, circulația pe DC 37 s-a desfășurat alternativ, pe un singur fir, dirijată de polițiști, relatează Jurnalul.

Hodoni este un sat al comunei Satchinez, la nord de Timișoara.

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