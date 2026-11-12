Pe scurt: Autostrada Brașov–Făgăraș, de 49,3 km, va avea alocare bugetară în 2027, potrivit președintelui CJ Brașov. Se lucrează la proiectul pentru autorizația de construire și la proiectul tehnic, după care CNAIR poate lansa licitația. Împreună cu A13 Sibiu–Făgăraș, aflată în construcție, ar lega Sibiul de Brașov pe autostradă.

Autostrada Brașov–Făgăraș, tronsonul care va prelungi A13 de la Sibiu până la Brașov, va avea alocare bugetară în 2027, iar lucrările ar putea începe anul viitor, a anunțat miercuri președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea.

Veștea a discutat stadiul proiectului cu directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, la sediul companiei. „Sunt șanse reale să înceapă lucrările pe acest sector”, a scris președintele CJ Brașov într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ce mai trebuie făcut până la licitație

Potrivit lui Veștea, în prezent se elaborează proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC), pe baza căruia va fi emisă autorizația de construire. În paralel se lucrează la proiectul tehnic, iar după finalizarea lui CNAIR poate lansa licitația pentru execuție. Președintele CJ Brașov nu a dat un termen pentru licitație și nici suma care va fi alocată anul viitor.

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Guvernul a aprobat pe 24 septembrie indicatorii tehnico-economici ai autostrăzii. În forma pusă în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor cu o săptămână înainte, investiția era estimată la 9,35 miliarde de lei.

Trei noduri și 49 de poduri

Autostrada va avea 49,3 kilometri și trei noduri rutiere: Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia. Pe traseu sunt prevăzute 49 de poduri, pasaje și viaducte, o zonă de servicii de tip S3, o parcare de scurtă durată și un centru de întreținere și coordonare.

Vor fi construite și trei tuneluri artificiale, cu o lungime totală de circa 800 de metri, acoperite cu pământ și vegetație, pe deasupra cărora animalele sălbatice vor putea traversa autostrada. Proiectul primise acordul de mediu în iunie.

Ce înseamnă pentru Sibiu

Tronsonul Brașov–Făgăraș continuă autostrada A13 Sibiu–Făgăraș, de aproape 70 de kilometri, aflată în construcție pe toate cele patru loturi, cu constructorul turc Makyol. Pe lotul 2, lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 53,48%, iar primii aproape 40 de kilometri ai A13 ar putea fi dați în folosință în 2027.

Veștea, care a participat în 2023, ca ministru al Dezvoltării, la semnarea contractelor pentru A13 Sibiu–Făgăraș, spune că cele patru loturi au ajuns într-o fază bună de execuție.

Când ambele tronsoane vor fi gata, între Sibiu și Brașov vor exista aproape 120 de kilometri de autostradă, care vor prelua traficul greu de pe DN1. La Codlea, drumul se va lega și de viitoarea autostradă A13 Brașov–Bacău.

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