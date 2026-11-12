Pe scurt: Un meci câștigat în ultima secundă, cu 36–35, și un antrenament la Centrul Olimpic Papendal s-au numărat printre reperele cantonamentului sibienilor.

Zburătorii, echipa de baschet în scaun rulant din cadrul Clubului Sportiv Comunitar Sibiu (CSCS), au încheiat un cantonament de opt zile la Eindhoven, în Țările de Jos.

Stagiul a făcut parte din pregătirea pentru Campionatul Național de Baschet în Scaun Rulant, ediția 2026–2027, potrivit unui comunicat transmis de club.

La deplasare au participat 12 jucători, un antrenor și cinci însoțitori. Programul a cuprins antrenamente tehnice și tactice, vizite la baze sportive și meciuri de verificare, cu obiectivul de a îmbunătăți jocul și coeziunea echipei înaintea debutului în competiția națională.

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Sibienii s-au antrenat cu specialiști olandezi și au câștigat un meci în ultima secundă

Pe parcursul mai multor zile, jucătorii sibieni s-au pregătit sub îndrumarea antrenorilor Mark Aalders, Paul Toes și Irene Sloof, din cadrul Basketball Experience NL (BEN). Irene Sloof este membră în comisia IWBF de dezvoltare a sportului în Europa. Sesiunile au pus accent pe fundamentele baschetului în scaun rulant și pe rigoarea tactică pe teren.

O parte a programului s-a desfășurat la Centrul Olimpic Papendal, unde sportivii au făcut o vizită și au participat la un antrenament. Acolo au avut ocazia să schimbe experiențe cu fostul internațional olandez Mattijs Bellers, care are o înălțime de 2,03 metri, și cu medaliata mondială Jace Rabensburg.

Zburătorii au disputat meciuri amicale împotriva unor formații locale și a selecționatei de tineret a Olandei. Între rezultate s-a numărat o victorie cu 36–35 în fața Langstraat Shooters, obținută în ultima secundă a partidei.

Programul a inclus și confruntări la Rotterdam și Middelburg. Potrivit clubului, partidele de verificare au evidențiat atât progresele echipei, cât și aspectele asupra cărora sportivii trebuie să lucreze în continuare.

Programul „Sport fără limite” sprijină pregătirea și participarea la campionat

Pregătirea și participarea echipei sibiene la Campionatul Național de Baschet în Scaun Rulant, ediția 2026–2027, sunt susținute printr-un proiect depus în cadrul programului de solidaritate „Sport fără limite” 2026, derulat de Comitetul Național Paralimpic.

Prin acest proiect, echipa a beneficiat de resurse pentru continuarea antrenamentelor, deplasările la turneele naționale și asigurarea echipamentului sportiv specific. Programul urmărește dezvoltarea performanței sportive și incluziunea socială prin sport, oferind persoanelor cu dizabilități posibilitatea de a participa la competiții de nivel național.

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