Copiii înscriși în Maratonul Lecturii 2026, concursul județean de lectură inițiat de Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, au discutat la bibliotecă despre volumele preferate din concurs și și-au pregătit prezentările pentru finală. Biblioteca a anunțat întâlnirea joi, 12 noiembrie, într-o postare pe pagina sa de Facebook și într-un articol pe site-ul instituției.

Alături de bibliotecarele Alexandrina și Ana, de la Compartimentul pentru Copii și Tineret

Tinerii cititori au lucrat împreună cu Alexandrina și Ana, bibliotecare la Compartimentul pentru Copii și Tineret. Potrivit bibliotecii, și-au pregătit prezentările pentru finală și au făcut schimb de păreri despre cărțile citite până acum.

Și-au spus impresiile, au încercat să descifreze sensurile ascunse ale poveștilor și au exersat vorbitul liber. Organizatorii spun că astfel copiii au câștigat mai multă încredere în propriile abilități oratorice.

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Foto: Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Un concurs județean de lectură pornit de Biblioteca ASTRA

„Maratonul Lecturii” a fost inițiat de Biblioteca ASTRA Sibiu. Potrivit instituției, concursul încurajează pasiunea pentru cărți, apropie literatura de cititori și creează „punți de conectare și dialog în comunitate”.

Biblioteca le-a mulțumit tinerilor participanți, care, spun bibliotecarii, „transformă fiecare întâlnire din Maratonul Lecturii într-o adevărată sărbătoare a prieteniei și a cărților”. Activitățile Bibliotecii ASTRA Sibiu se desfășoară cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sibiu.

Foto: Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Foto: Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu

Sursa: Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu – postarea oficială de pe Facebook și anunțul de pe bjastrasibiu.ro (12.11.2026).

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