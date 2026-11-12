Primăria a identificat 43 de câini fără stăpân pe străzile Agnitei și a sterilizat peste 1.700 de animale în patru ani. Orașul nu are adăpost și nici nu va avea, iar câinii sterilizați sunt eliberați înapoi pe stradă. Întrebat cine răspunde dacă un copil este mușcat, primarul spune că „asta ar trebui să ne spună judecătorul”.

Miercuri, 11 noiembrie, Elena Enciu a ieșit din banca din centrul Agnitei și a pornit spre mașină. În dreptul Primăriei, doi câini i-au ieșit în drum, iar unul din ei a urmărit-o și a început să o latre. Cu câteva minute înainte, câinii fuseseră hrăniți de o femeie cu un cărucior de mână, întâi în fața magazinului Profi, apoi în fața altui magazin.

„Mie nu mi-e frică de animale, credeți-mă. Dar nici așa, să te ia prin surprindere. Până am reușit să deschid telefonul și să filmez, câinele lătra întruna la mine. Și mai grav este dacă e un copil. Poate să treacă un copil cu un corn în mână și să sară la el. N-ai de unde să știi câinele acela ce are și cu cine are. Te trezești cu el pe tine. Și cine răspunde?”, spune femeia.

Patru ani de sesizări: „Am trei telefoane pline numai cu înregistrări”

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Episodul din 11 noiembrie nu este primul. Elena Enciu spune că de patru ani încearcă să convingă autoritățile să facă ceva. Primul pas a fost un telefon la Poliția Animalelor, acum trei ani, unde i s-a spus că trebuie să facă o plângere scrisă la primărie și să revină dacă nu primește răspuns. A trimis sesizările la primărie, apoi i-a trimis viceprimarului pe WhatsApp toate filmările și fotografiile pe care le avea. A postat pe Facebook, a chemat Poliția și i-a arătat înregistrările.

Are, spune ea, trei telefoane pline cu înregistrări cu vagabonzi care latră, urlă și aleargă după oameni și mașini. Pe strada Fabricii, unde are apartamentul, câinii sunt peste tot: în fața blocului, pe trotuarul de vizavi și în spatele clădirii. Acolo, unii locuitori lasă castroane cu mâncare chiar la geamurile de la subsol. Elena Enciu spune că a sunat la primărie și a amenințat că va chema Garda de Mediu dacă nu se face curățenie. „Le-am spus: oameni buni, haideți și vedeți ce e în zonă. Mie nu-mi convine să aruncați castroanele în stradă, cu toate mizeriile, și eu să vin să curăț după voi”, povestește ea.

Câinii nu stau doar lângă blocuri. „Câini în centru, câini în piață. Te duci la Lidl, câini.”, enumeră femeia. Merg pe trotuar, iar oamenii nu mai au pe unde să treacă. La Lidl, a încercat să vorbească cu una dintre femeile care hrănesc câinii. „I-am zis: femeie, câinii nu au ce căuta pe stradă. Eu n-am nimic cu animalele, dar nu le mai dați mâncare aici. Uite, pe trotuarul ăsta poate trece un copil și să fie nenorocit. Și cine răspunde?”

Elena Enciu spune că a auzit de la cunoscuți de cel puțin două persoane atacate de câini în Agnita, dintre care o femeie ar fi fost mușcată. Aceste cazuri nu au fost însă confirmate oficial, iar femeia spune că nu știe dacă victima a depus vreo plângere.

Ce cere Elena Enciu este ca primăria să încheie contracte cu firme care să strângă câinii de pe stradă și să facă padocuri, așa cum, spune ea, se făcea pe vremuri. „Poliția mi-a spus clar: primăria răspunde. Primăria trebuie să facă contracte cu cei care adună câinii și să facă padocuri. De aia plătim impozite și taxe majorate. Și tu, ca cetățean, nu mai ai siguranța pe stradă. Animalele au ajuns să fie mai presus decât orice.”

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▶ Vezi pagina acestui video: Câinii vagabonzi, coșmarul localnicilor din Agnita. Primarul recunoaște problema: „Am ridicat 300 și nu se vede niciun efect” — VIDEO

Primarul: 43 de câini pe străzi, 1.700 de animale sterilizate în patru ani

Primarul Agnitei, Alin Schiau-Gull, nu neagă problema. Spune că primăria primește sesizări despre câini „mai tot timpul” și că a identificat acum pe străzile orașului 43 de câini fără stăpân, pe care îi are în evidență. În ultimii patru ani, primăria a sterilizat peste 1.700 de animale. Nu toate erau ale străzii: multe erau câinii oamenilor din Agnita, pe care proprietarii i-au adus singuri la campaniile organizate de primărie. Pe lângă acestea, primăria a ridicat de pe străzi peste 300 de câini.

Primarul spune că localnicii au răspuns bine apelurilor primăriei. „Am ridicat problema câinilor cu stăpân. Cetățenii din Agnita au răspuns foarte bine în acești patru ani de zile. Oricine a vrut să-și sterilizeze câinii i-a sterilizat”, spune Schiau-Gull. În opinia lui, rădăcina problemei este în altă parte. „Este o problemă a societății, care reflectă nivelul de educație al unei societăți care nu-și sterilizează animalele. Legislația este foarte complexă, însă în stil românesc: lasă că merge și așa. Până când societatea nu se va maturiza din punctul ăsta de vedere, nu se va educa și nu va respecta niște norme minime, vom avea aceleași probleme”, spune primarul.

Sterilizările se fac în campanii de câte o săptămână, cu ajutor venit din afara țării, iar primăria plătește medicamentele, aproximativ 5.000 de lei pentru o campanie. „Vin medici și asistenți din străinătate, gratuit. Noi le oferim cazarea, mâncarea, medicamentele și, bineînțeles, locația”, explică Schiau-Gull. Câinii fără stăpân sunt prinși cu ajutorul cuștilor sau cu pistolul cu tranchilizant, de o persoană autorizată, iar cei mai buni aliați sunt, paradoxal, chiar oamenii pe care Elena Enciu îi acuză că țin câinii pe stradă: cei care îi hrănesc. „Ne ajută cetățenii despre care știm că le dau de mâncare și pe care câinii îi cunosc”, spune primarul.

După operație, cei mai mulți câini fără stăpân se întorc pe stradă. „Capturăm și sterilizăm. Pe cei violenți îi ducem la adăpost, iar pe ceilalți îi sterilizăm și le dăm drumul”, spune Schiau-Gull. Explicația ține și de locurile din adăposturi, care sunt ocupate. „Adăposturile sunt pline ochi, nu se primesc. Pe cei violenți ni-i primesc”, spune primarul.

Lăsați din mașină în centrul orașului

Mulți dintre câinii de pe străzile Agnitei nu au fost niciodată ai orașului, spune primarul. Au fost aduși. „Este o altă realitate românească: dacă nu suntem în stare să ne gestionăm gunoiul, îl aruncăm în curtea vecinului. Foarte mulți dintre cei din localitățile limitrofe vin și își lasă câinii la noi. Am prins astfel de persoane, care au venit și i-au lăsat din mașină în centru sau la periferie.”, povestește Schiau-Gull.

O altă sursă sunt stânile din jurul orașului. „Problema noastră este că avem câini care provin de la stâni, mai ales toamna, când ciobanii își abandonează câinii de care nu mai au nevoie și nu-i mai hrănesc. Aceștia vin către oraș”, spune primarul. Iar orice câine nesterilizat care scapă campaniilor poate reface rapid haita. „Imaginați-vă: după ce am făcut o curățenie vara, au fost două cățele care au fătat, una a avut 10 pui și una 11 pui. Deja ne-am umplut iar cu 21 de pui”, spune Schiau-Gull.

„Îi luăm pe cei din centru, vin cei de la margine”

Primăria a încercat de mai multe ori să golească străzile, iar de fiecare dată câinii au revenit. Primarul spune că a înțeles de ce abia după discuțiile cu medicii și experții asociațiilor din Germania cu care colaborează. Câinii nu umblă la întâmplare prin oraș: fiecare haită are un teritoriu pe care îl apără și nu lasă alți câini să intre. Când o haită este ridicată, teritoriul ei rămâne liber, iar haita vecină se mută acolo.

„Câinii trăiesc în niște cercuri, în zonele lor, pe care le domină. De exemplu, în centru este o haită, cinci-zece câini. Zonele de la margine sunt controlate de alte haite și așa mai departe. Îi luăm pe cei din centru, cei din zonele de la margine vin în interior. Zonele de la margine sunt acoperite apoi de câinii care stau acum prin pădure. Avem și păduri, cu poienițe, la hotar, unde stau câini, pentru că ceilalți nu-i lasă să intre și își apără teritoriul. Mă înțelegeți? Soluția este să-i capturăm odată pe toți și să-i sterilizăm pe toți. Vă dați seama că e complicată soluția asta. Se face treptat”, explică Schiau-Gull.

De aici vine strategia primăriei, care nu mai încearcă să scoată toți câinii de pe stradă. „Nu putem ridica toți câinii, pentru că mâine îi vom avea la loc. Am ridicat, am făcut curățenie nu o dată, de șapte-opt ori, și îi avem la loc. Și atunci am ajuns la concluzia: hai să-i luăm pe cei violenți și, încet-încet, să sterilizăm, să sterilizăm, să sterilizăm”, spune primarul.

De ce nu face Agnita un adăpost: „S-ar umple în două minute”

Padocurile pe care le cere Elena Enciu nu vor exista în Agnita. Primarul spune că un adăpost nu ar rezolva nimic, pentru că, din același motiv, locul câinilor ridicați ar fi luat imediat de alții, iar costurile ar fi prea mari pentru un oraș mic.

„Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă. S-ar umple în două minute și ar fi un cost enorm, exorbitant. Nu ni l-am putea permite. De aceea nu deschid primăriile adăposturi: trebuie să păstrezi un regim impus de legislație, niște condiții și așa mai departe. Imaginați-vă, am ridicat 300 de câini până acum și nu se vede niciun efect. Din punctul meu de vedere, asta ar trebui gestionat la nivel național, dacă nu cel puțin la nivel județean, pentru că este o problemă a societății”, spune Schiau-Gull.

Primarul spune că, în lipsa unei strategii la nivelul județului, fiecare primărie se descurcă singură. „Nu avem o strategie la nivel județean, din păcate. Adăposturile sunt pline, iar primăriile sunt pe cont propriu.” Planul primăriei rămâne sterilizarea. Anul viitor va avea loc o campanie de peste o lună, iar până atunci Poliția Locală trimite constant fotografii cu locurile unde se adună câinii, ca aceștia să fie prinși la următoarea campanie.

Cine răspunde dacă un copil este mușcat? „Asta ar trebui să ne spună judecătorul”

Primarul nu crede că oamenii care hrănesc câinii pe stradă ar trebui amendați. Despre persoane mușcate de câini fără stăpân, ne spune că nu știe de cazuri recente. Cât despre câinii cu stăpân, spune că localnicii au învățat să și-i țină în curte, după discuții cu primăria și controale ale Poliției Locale. „Am avut situații când a scăpat un câine violent și a atacat o persoană, dar sunt cazuri punctuale. Excepții”, spune Schiau-Gull.

Apoi i-am pus întrebarea pe care Elena Enciu o repetă de patru ani: cine răspunde dacă un copil sau un adult este mușcat pe stradă? „Asta ar trebui să ne spună judecătorul”, a răspuns primarul.

Un judecător a dat deja un astfel de răspuns, la câțiva zeci de kilometri de Agnita. Primăria Mediaș a fost obligată de instanță să plătească daune de 17.000 de euro familiei unei fetițe de 10 ani, mușcată în 2019 de un câine fără stăpân în timp ce se întorcea de la școală.

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Primarul spune că îi înțelege pe cei deranjați și îi încurajează să semnaleze locurile unde se adună câinii, mai ales câinii agresivi. „Câinii nu sunt ai primăriei, sunt abandonați. Eu înțeleg persoanele care sunt deranjate de lucrul acesta. Dar dacă nu ne vom educa, problema asta nu va dispărea”, spune el.

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