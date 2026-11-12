Pe scurt: Marcajele care nu au putut fi trasate sub trafic sunt ultima etapă a modernizării Căii Șurii Mari. Locuitorii din Marmeladă vor putea intra în Sibiu spre cartier pe durata restricției.

Calea Șurii Mari se închide circulației de joi, 12 noiembrie 2026, ora 19:00, până vineri, 13 noiembrie 2026, ora 06:00, dacă vor fi condiții meteo favorabile.

Restricția este necesară pentru finalizarea marcajelor rutiere care nu au putut fi trasate sub trafic, potrivit Primăriei Sibiu.

Închiderea va fi aplicată pe întreaga lungime a Căii Șurii Mari, între sensul giratoriu de la intersecția cu strada Rusciorului și sensul giratoriu de la magazinul Hornbach.

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Pe durata lucrărilor, intrarea în Sibiu spre cartierul Marmeladă va rămâne permisă pentru persoanele care locuiesc în acest cartier.

Măsura de închidere temporară a traficului pe timp de noapte este avizată de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu – Biroul Rutier și de Comisia pentru sistematizarea circulației.

Șoferilor li se solicită să aleagă rute alternative pe perioada restricției și să respecte atât indicatoarele rutiere, cât și indicațiile personalului aflat în teren.

Dacă vremea nu va permite executarea marcajelor, lucrările vor fi amânate. Noua dată a intervenției urmează să fie anunțată de municipalitate.

Trasarea marcajelor reprezintă ultima etapă a proiectului de modernizare și extindere a Căii Șurii Mari. Proiectul este realizat de Primăria Sibiu cu finanțare din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Regiunea Centru, gestionat de ADR Centru.

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