Pe scurt: Ancheta vizează o finanțare promisă pentru o afacere cu metale prețioase în Dubai. Garanția de 1,1 milioane de euro ar fi ajuns într-un cont al unei societăți din Dominica, deschis în Elveția.

Procurorii DIICOT au dispus joi, 12 noiembrie 2026, trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, fost candidat la președinție, într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro, potrivit Mediafax.

În același dosar a fost trimis în judecată și omul de afaceri Ionel Rusen.

„Prin rechizitoriul din 11 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a doi inculpați (cu vârstele de 64 și 47 de ani), aflați sub măsura arestului preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, au transmis procurorii.

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Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în urma unei hotărâri definitive a Curții de Apel București, pronunțate în dosarul instrumentat de DIICOT.

Finanțarea promisă viza o afacere cu metale prețioase în Dubai

Anchetatorii susțin că omul de afaceri Răzvan Leu, persoana păgubită, ar fi fost pus în legătură cu Ionel Rusen de către Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale l-ar fi prezentat pe Rusen drept o persoană cu numeroase conexiuni de afaceri, în care Leu putea avea încredere.

Planul discutat ar fi vizat obținerea unei finanțări externe de șase milioane de euro, destinată unei afaceri cu metale prețioase în Dubai. Pentru a avea acces la finanțare, omul de afaceri ar fi trebuit să transfere o garanție de 1,1 milioane de euro.

Din suma promisă, un milion de euro ar fi urmat să fie investit în afacerea cu metale prețioase, iar 100.000 de euro ar fi fost destinați, potrivit informațiilor din anchetă, campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Banii ar fi ajuns într-un cont deschis în Elveția

Documentele bancare indică două transferuri: un milion de euro la 28 decembrie 2021 și încă 100.000 de euro la 20 ianuarie 2022.

Pentru cel de-al doilea transfer, Ionel Rusen i-ar fi spus omului de afaceri că suma era necesară pentru o presupusă majorare de capital. Aceasta ar fi permis creșterea finanțării promise până la 15 milioane de euro.

Potrivit informațiilor din anchetă, instituția prezentată drept finanțator era Wealth Bank, despre care s-ar fi afirmat că funcționează în Marea Britanie. Banii ar fi ajuns însă într-un cont al MIGOM BANK Ltd, societate cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la Incore Bank AG, în Elveția.

Anchetatorii ar fi identificat neconcordanțe și în privința jurisdicției asociate entității prezentate victimei.

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