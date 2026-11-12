Pe scurt: Cercetătorii au identificat celule agresive care pot supraviețui tratamentului. Markerii asociați acestora ar putea permite prezicerea recidivei cu o precizie de 81%.

O echipă internațională de cercetători a dezvoltat un test de sânge pentru depistarea precoce a cancerului de sân, care ar putea ajuta și la estimarea riscului de recidivă după tratament, potrivit Știrile ProTV.

Descoperirile au fost publicate în revista științifică Nature. Institutul Weizmann de Știință din Israel a anunțat rezultatele miercuri, 11 noiembrie 2026, într-un comunicat citat de agenția de presă Xinhua.

Analiza detectează urme infime de celule canceroase în sânge

Analiza detectează urme infime de celule canceroase în sânge. Pentru aceasta, cercetătorii urmăresc markeri chimici care reflectă comportamentul celulelor respective.

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Echipa a identificat și un grup restrâns de celule deosebit de agresive în interiorul tumorilor. Acestea pot exista chiar și atunci când cancerul pare relativ inofensiv.

Celulele respective pot supraviețui tratamentului și pot contribui la reapariția cancerului. Identificarea lor este, astfel, relevantă nu doar pentru depistarea bolii, ci și pentru monitorizarea de după tratament, una dintre direcțiile vizate de cercetare.

Prin detectarea unor markeri specifici asociați acestor celule, testul ar putea prezice recidiva cancerului cu o precizie de 81%.

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