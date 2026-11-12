Cardurile educaționale pentru elevii defavorizați vor fi încărcate în luna noiembrie cu 500 de lei, pentru anul școlar 2026–2027, anunță Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene într-un răspuns pentru Edupedu.ro. Ministerul nu a precizat o dată exactă. Elevii care nu au deja un card din anii trecuți îl vor primi tot luna aceasta, de la școală.

Potrivit situației centralizate la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la data de 3 noiembrie 2026 erau 733.555 de beneficiari eligibili validați pentru sprijinul educațional aferent anului școlar 2026–2027. Numărul final este stabilit după verificarea și validarea cererilor, iar listele pot fi actualizate, în condițiile prevăzute de legislație.

Cardurile din anii trecuți pot fi reîncărcate

Anunțul că pot fi folosite cardurile emise în 2023–2024, 2024–2025 și 2025–2026 este o noutate. În comunicatul de presă din 4 septembrie, același minister anunța că nu mai sunt valabile cardurile din anul școlar trecut.

Beneficiarii care dețin deja carduri educaționale emise în anii școlari anteriori și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru 2026–2027 pot primi sprijinul pe cardurile existente, fără să le mai fie emise și distribuite unele noi. Pentru ei, banii pot fi virați mai repede, după confirmarea eligibilității și după parcurgerea operațiunilor necesare.

Cine nu are card îl primește de la școală, tot în noiembrie

Pentru beneficiarii eligibili care nu dețin un card emis anterior, emiterea este prevăzută tot în cursul lunii noiembrie 2026, pe baza listelor finale de beneficiari eligibili.

După emitere, cardurile sunt livrate de unitățile emitente către inspectoratele școlare județene și către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, care le trimit mai departe către unitățile de învățământ. Școlile le distribuie reprezentanților legali ai beneficiarilor eligibili, conform articolului 8 alineatul (3) din OUG nr. 83/2023, cu modificările și completările ulterioare.

După predare, unitățile de învățământ au obligația să bifeze distribuirea în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR). Abia după această confirmare, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene face demersurile pentru alimentarea cardurilor, prin unitățile emitente.

Părinții sau reprezentanții legali sunt anunțați de școală când pot ridica un card nou, după ce unitatea de învățământ a primit suporturile electronice de la inspectoratul școlar. Disponibilitatea banilor pe card poate fi verificată prin serviciile și canalele de informare puse la dispoziție de unitățile emitente.

Ce se poate cumpăra cu cei 500 de lei

Cardurile educaționale trebuie folosite exclusiv pentru rechizite și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței, potrivit OUG nr. 83/2023. Informații despre tichete și despre modul în care pot fi folosite apar și pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Nu sunt permise retragerea de numerar, preschimbarea în numerar a celor 500 de lei sau folosirea lor în alte scopuri.

Pot fi folosite doar pe teritoriul României, doar în unitățile afiliate.

Nu se poate da rest în numerar la magazinele de unde se cumpără rechizitele sau hainele pentru școală și grădiniță.

Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional are o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii. Aceasta nu este și perioada de valabilitate a suportului electronic.

Sprijinul de 500 de lei se acordă o singură dată pentru un an școlar, într-o tranșă unică.

Cine beneficiază de acest sprijin

Programul se adresează preșcolarilor și elevilor dezavantajați din învățământul de stat, pe baza tichetelor sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile, în perioada 2023–2027. Beneficiarii sunt:

copiii din învățământul de stat preșcolar care îndeplinesc, în luna iulie a fiecărui an, condițiile pentru sprijinul educațional acordat copiilor din familii defavorizate, conform Legii nr. 248/2015, republicată;

elevii din învățământul de stat primar și gimnazial care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară, conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002.

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