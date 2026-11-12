Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu este reprezentat la The 2nd European Conference on Tick-Borne Diseases, care se desfășoară la Cluj-Napoca, prin două cadre medicale de la Secția Clinică Boli Infecțioase Adulți. Conferința reunește specialiști din Europa și America, preocupați de epidemiologia, diagnosticul, prevenția și tratamentul bolilor transmise prin căpușe.

Informațiile au fost transmise de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, într-o postare oficială publicată joi, 12 noiembrie, pe pagina de Facebook a instituției.

Dr. Andreea Magdalena Ghibu (stânga) și prof. univ. dr. Victoria Bîrluțiu (dreapta), de la SCJU Sibiu. Foto: SCJU Sibiu

Prof. univ. dr. Victoria Bîrluțiu și dr. Andreea Magdalena Ghibu

Spitalul este reprezentat la manifestarea științifică de prof. univ. dr. Victoria Bîrluțiu, medic primar boli infecțioase, medic specialist medicină internă, cu competență în ecografie generală și atestat în managementul serviciilor de sănătate, medic șef al Secției Clinice Boli Infecțioase Adulți, și de dr. Andreea Magdalena Ghibu, medic specialist boli infecțioase, integrare clinică, asistent universitar.

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Posterul despre neuroborrelioză

Echipa SCJU Sibiu prezintă la conferință lucrarea științifică sub formă de poster „How often do we think of neuroborreliosis in endemic areas?” („Cât de des ne gândim la neuroborrelioză în zonele endemice?”).

Lucrarea pune accent pe importanța suspiciunii clinice și a recunoașterii manifestărilor neurologice asociate infecției cu Borrelia, în special în regiunile endemice. Potrivit spitalului, neuroborrelioza este o manifestare a bolii Lyme care poate ridica provocări de diagnostic și cere o abordare atentă, corelarea datelor clinice și paraclinice și o bună colaborare interdisciplinară.

Bolile transmise prin căpușe, pe agenda conferinței

Spitalul arată că schimbările climatice influențează tot mai mult răspândirea și circulația vectorilor, în special a insectelor și căpușelor, responsabili de transmiterea unor boli infecțioase cu impact important asupra sănătății publice. În acest context, recunoașterea precoce a manifestărilor clinice, un diagnostic corect și începerea promptă a tratamentului sunt esențiale pentru prevenirea complicațiilor și pentru prognosticul pacienților.

Printre bolile transmise prin căpușe, spitalul amintește boala Lyme (borrelioza), rickettsiozele, anaplasmoza, babesioza și encefalita de căpușă. Acestea cer, potrivit instituției, o atenție deosebită din partea comunității medicale, în condițiile modificărilor epidemiologice generate inclusiv de schimbările climatice.

Conducerea SCJU Sibiu susține participarea cadrelor medicale la manifestări științifice internaționale și consideră educația medicală continuă, schimbul de experiență, cercetarea și colaborarea interdisciplinară piloni esențiali ai unui act medical de calitate. Instituția le transmite felicitări reprezentantelor spitalului pentru implicare, pentru contribuția științifică prezentată și pentru promovarea expertizei medicale sibiene.

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