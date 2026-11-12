Ce zic de reforma teritorială a PSD primarii a cinci localități sibiene care și-ar putea pierde statutul de oraș

Reorganizarea administrativ-teritorială, readusă în discuție de PSD, împarte opiniile primarilor din județul Sibiu. În timp ce unii edili consideră că desființarea unor structuri administrative și comasarea localităților sunt necesare pentru reducerea cheltuielilor și o administrație mai eficientă, alții atrag atenția că o astfel de măsură, dacă nu este fundamentată pe studii economice și criterii clare, riscă să aducă mai multe probleme decât beneficii comunităților locale.

Am discutat cu cinci primari din județul Sibiu, pentru a afla cum văd propunerea de reorganizare și ce ar însemna aceasta pentru orașele pe care le conduc. Părerile sunt diferite: de la susținerea unei reforme considerate întârziate, până la îndoieli serioase privind economiile care s-ar putea face prin transformarea unor orașe în comune.

Dumbrăveniul ar putea deveni un centru administrativ pentru localitățile din jur

Primarul orașului Dumbrăveni, Emil Dârloș, susține că reorganizarea administrativ-teritorială este necesară și consideră că aceasta ar fi trebuit făcută cu mult timp în urmă. Edilul este de părere că localitățile mici trebuie să găsească soluții pentru a-și eficientiza administrația, iar Dumbrăveniul ar putea avea un rol important într-o eventuală reorganizare regională, datorită poziției sale și infrastructurii existente.

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„Până la urmă, le dau dreptate. Trebuie făcută. La un moment dat, Dumbrăveniul avea peste 10.000 de locuitori, dar acum are mai puțini. Dacă ne gândim la reorganizare, Dumbrăveniul ar putea primi localități din jurul lui. Sunt niște pași care trebuie făcuți. Trebuia făcută demult reorganizarea. Logic, nici o comună nu ar trebui să aibă sub 3.000 de locuitori”, a declarat Emil Dârloș.

Primarul consideră că Dumbrăveniul are câteva avantaje care l-ar putea transforma într-un centru administrativ pentru localitățile învecinate, printre care Alma, Ațel și Hoghilag. Edilul vorbește și despre potențialul economic al orașului, amintind de industrie și de existența școlilor duale, elemente care ar putea contribui la dezvoltarea întregii zone.

„Noi suntem privilegiați pentru că avem drumuri, ne mișcăm mai repede și suntem aproape de Alma, Ațel, Hoghilag. Trebuie făcută reorganizarea. Ar trebui să dispară și limitele de județ. Va fi în folosul tuturor. Criteriile de demarare trebuie să fie foarte stricte și toate gândite, astfel încât alegerile din 2028 să se desfășoare pe noile structuri, iar primarii să își poată face datoria. Sperăm ca Dumbrăveniul să atragă în jurul lui oameni. Avem industrie, școli duale”, a mai spus primarul.

Sursă foto: Primăria Dumbrăveni

Ocna Sibiului: „Facem economie cu câteva salarii și punem oamenii pe drumuri?”

O poziție diferită are primarul orașului Ocna Sibiului, George-Claudiu Predescu. Acesta consideră că discuțiile despre reorganizarea administrativă sunt mai degrabă o temă readusă în atenție, fără ca până acum să fie prezentate argumente concrete care să demonstreze eficiența unei asemenea măsuri.

Edilul se îndoiește că desființarea unor primării ar genera economii importante și avertizează că principalele consecințe ar putea fi resimțite de cetățeni, care ar fi nevoiți să se deplaseze în alte localități pentru rezolvarea problemelor administrative.

„Cred că este doar o discuție reîncălzită. Nu putem vorbi despre o eficientizare sau o economie reală prin desființarea unor primării. Problemele comunităților vor rămâne aceleași și nu s-ar face altceva decât să se transfere o povară mai mare pe o structură administrativă comasată, care nu are cum să cunoască specificul fiecărei comunități din noua construcție reorganizată.

Facem economie cu câteva salarii de primar și angajați și punem oamenii pe drumuri până la noile sedii administrative pentru o adeverință?”, a declarat George-Claudiu Predescu.

Primarul atrage atenția și asupra particularității orașului Ocna Sibiului, care are atât statut de oraș, cât și de stațiune. În opinia sa, trecerea la rangul de comună ar putea crea dificultăți, inclusiv în ceea ce privește taxele și impozitele locale, dar și organizarea serviciilor publice.

„Ocna Sibiului e oraș și stațiune totodată. Facem față cu greu cu impozite la nivel de oraș. Cum ne-am descurca cu valorile impuse de nivelul unei comune? În plus, toată funcționalitatea e creată pe structura unui oraș. Noi, în loc să eficientizăm lucrurile, le complicăm și mai mult, creștem birocrația și mutăm povara pe umerii oamenilor. Pentru că, până la urmă, dintr-o reorganizare făcută pe repede-înainte, principalii perdanți sunt contribuabilii”, a explicat edilul.

George-Claudiu Predescu consideră că reforma ar trebui să pornească de la criterii viabile și analize concrete, nu de la măsuri populiste.

Copșa Mică: Comasarea localităților ar putea fi mai eficientă decât schimbarea statutului

Primarul orașului Copșa Mică, Nicolae Bogdan Tăpălagă, consideră că reorganizarea teritorială este absolut necesară, însă nu crede că simpla transformare a orașelor mici în comune va aduce economii importante la bugetele locale.

În opinia sa, o soluție mai eficientă ar putea fi comasarea unor localități, astfel încât resursele administrative să fie gestionate împreună, iar cheltuielile să fie reduse în mod real.

„La Copșa Mică, această reorganizare nu va aduce mare economie la buget. Reorganizarea teritorială este absolut necesară, dar trebuie făcută cu responsabilitate, astfel încât să se reducă costurile. Nu văd economiile dacă Copșa Mică devine comună. Cred că trebuie făcută reorganizarea, comasarea între localități, trebuie găsite soluții bune. Eu cred mai mult în comasare decât în trecerea dintr-un rang în altul. Nu văd economiile”, a declarat Nicolae Bogdan Tăpălagă.

Primarul atrage atenția și asupra posibilelor schimbări care ar putea apărea în ceea ce privește accesul la anumite surse de finanțare și fonduri nerambursabile, odată cu modificarea statutului administrativ al localităților.

Tălmaciu: „Dacă nu vedem avantajele economice, de ce să schimbăm statutul?”

Primarul orașului Tălmaciu, Ioan Oancea, spune că ar susține o reorganizare administrativă dacă aceasta ar avea la bază un studiu de impact economic și ar demonstra clar ce economii ar putea fi realizate. În lipsa unor calcule concrete, edilul nu vede avantajele transformării orașelor în comune.

Acesta atrage atenția că schimbarea statutului administrativ ar presupune inclusiv modificarea unor documente ale cetățenilor, precum cărțile de identitate, dar și posibile complicații în relația oamenilor cu instituțiile publice.

„Eu aș întreba dacă cei care au venit cu propunerea au făcut un studiu de impact economic și câtă economie s-ar face la bugetele locale prin această reformă. Pe lângă faptul că ar trebui să înlocuim documentele, inclusiv actele de identitate. În loc de oraș, trebuie să schimbăm în comună. Dacă mi se prezintă care ar fi avantajele economice, aș analiza mai bine. O reformă administrativă, prin care orașele sunt transformate în comune, ar trebui să aibă în spate o bază economică, un calcul clar. Ce economie s-ar face la buget?”, a declarat Ioan Oancea.

Edilul spune că administrația din Tălmaciu a făcut deja pași în direcția eficientizării, inclusiv prin digitalizarea unor servicii și redistribuirea atribuțiilor în rândul angajaților. Totuși, acesta atrage atenția că digitalizarea nu poate înlocui complet interacțiunea directă cu instituțiile, mai ales în cazul persoanelor în vârstă, care nu sunt familiarizate cu platformele online.

„Dacă aveam un aparat propriu al primăriei foarte stufos, dar, în decursul anilor, unele persoane s-au pensionat, altele nu s-au mai angajat, am distribuit sarcinile celor rămași și am digitalizat partea de registratură, arhivă. Am ținut pasul cu digitalizarea. Nu toate persoanele au vârsta sau capacitatea de a se descurca pe orice tip de platformă pentru a depune o cerere sau pentru a obține un document digital. Sunt persoane mai în vârstă care nu se descurcă să intre pe site-ul primăriei și să completeze o cerere. Este destul de dificil”, a explicat primarul din Tălmaciu.

Agnita: „Dezvoltarea nu ține de nume, că e oraș sau comună”

Primarul orașului Agnita, Alin Schiau-Gull, privește reorganizarea administrativă din perspectiva eficienței și consideră că schimbarea statutului unei localități nu ar trebui să reprezinte, în sine, o problemă. Important este ca măsurile propuse să aibă la bază cifre reale și să contribuie la dezvoltarea comunităților.

Edilul spune că nu se opune unei eventuale transformări a orașului în comună, dacă analizele vor demonstra că o asemenea schimbare este benefică.

„Are vreo importanță dacă ne numim comună sau oraș? Trebuie să fim realiști și să vedem realitatea din teren. Dacă din socotelile lor rezultă că este benefică, de ce să ne împotrivim? Nici dezvoltarea, nici prosperitatea nu țin de nume, că e oraș sau comună. M-aș bucura să se implementeze treaba asta, dar bazată pe cifre reale. Altfel, este o pierdere de timp”, a declarat Alin Schiau-Gull.

În ceea ce privește accesul la fondurile nerambursabile, primarul din Agnita nu crede că schimbarea statutului administrativ ar afecta în mod semnificativ posibilitățile de finanțare ale localității.

„Referitor la fondurile nerambursabile, nu cred că am fi afectați. Scopul reorganizării este să fim mai eficienți, nu mai ineficienți”, a mai spus edilul.

Șapte dintre cele nouă orașe din Sibiu sunt sub pragul de 10.000 de locuitori

Discuțiile despre reorganizare sunt relevante și în contextul structurii demografice a județului Sibiu. Potrivit recensământului din 2021, șapte dintre cele nouă orașe ale județului au sub 10.000 de locuitori, prag care a fost adus în discuție în dezbaterile despre comasarea orașelor mici sau transformarea lor în comune.

Situația este diferită de la o localitate la alta. În timp ce Cisnădie și Avrig depășesc pragul de 10.000 de locuitori, Agnita, Tălmaciu, Dumbrăveni, Săliște, Copșa Mică, Miercurea Sibiului și Ocna Sibiului se situează sub acesta.

Cel mai mic oraș din județ este Ocna Sibiului, cu 3.434 de locuitori, urmat de Miercurea Sibiului, cu 3.619 de locuitori. Copșa Mică are 4.570 de locuitori, iar Agnita, 7.564.

Topul orașelor din județul Sibiu după populație, conform recensământului din 2021:

Localitate Statut Populație Cisnădie Oraș 22.277 Avrig Oraș 12.534 Agnita Oraș 7.564 Tălmaciu Oraș 6.711 Dumbrăveni Oraș 6.238 Săliște Oraș 5.710 Copșa Mică Oraș 4.570 Miercurea Sibiului Oraș 3.619 Ocna Sibiului Oraș 3.434

Date: INS, Recensământul populației și locuințelor 2021. Cifrele includ și satele componente ale fiecărei localități.

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