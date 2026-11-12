Decizie surprinzătoare în Dosarul Permiselor de la Sibiu. Cei cinci polițiști arestați preventiv în ancheta de corupție vor fi eliberați, după ce Curtea de Apel Alba Iulia le-a admis contestațiile. Aceștia vor fi plasați sub control judiciar și vor purta permanent brățări electronice de supraveghere. În schimb, bărbatul acuzat că ar fi intermediat șpăgile rămâne după gratii. Decizia pronunțată joi, 12 noiembrie, este definitivă.

Cei cinci polițiști implicați în scandalul de corupție de la Serviciul Permise din Sibiu scapă de arestul preventiv, la doar o săptămână după ce au fost trimiși după gratii.

CITIȚI ȘI: Șapte polițiști reținuți într-un uriaș dosar de corupție la „Permise” în Sibiu: șpăgi pentru carnet, buletine și înmatriculări / video

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Magistrații Curții de Apel Alba Iulia au admis contestațiile formulate de aceștia împotriva măsurii dispuse de Tribunalul Sibiu și au hotărât punerea lor imediată în libertate, dacă nu sunt arestați în alt dosar.

Polițiștii vor fi însă plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, în perioada 12 noiembrie 2026 – 10 ianuarie 2027, inclusiv.

CITIȚI ȘI: Percheziții la Permise în Prefectura Sibiu: 7 polițiști „săltați” și duși la audieri / UPDATE VIDEO

Polițiștii vor purta brățări electronice și nu au voie să părăsească România

Deși vor putea pleca din arest, cei cinci inculpați vor avea de respectat o serie de restricții. Instanța a decis ca aceștia să poarte permanent dispozitive electronice de supraveghere, să se prezinte la poliție conform programului stabilit și ori de câte ori sunt chemați de organele judiciare.

De asemenea, nu vor putea părăsi teritoriul României fără aprobarea autorităților și nu au voie să ia legătura, direct sau indirect, cu ceilalți inculpați menționați în hotărâre ori cu membrii familiilor acestora.

CITIȚI ȘI: Cum se lua permisul la Sibiu fără să știi răspunsurile: un martor dezvăluie metoda prin care candidații ar fi fost ajutați la examen / EXCLUSIV

Dacă încalcă obligațiile cu rea-credință, controlul judiciar poate fi înlocuit cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă

În schimb, cel de-al șaselea inculpat, bărbatul despre care anchetatorii susțin că ar fi intermediat șpăgile, nu a obținut o măsură mai blândă. Curtea de Apel i-a respins contestația, astfel că acesta rămâne în arest preventiv. Instanța l-a obligat și la plata a 400 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare.

Scandalul a izbucnit după 14 percheziții. Nouă persoane au fost reținute

Dosarul de corupție a ajuns în atenția publicului pe 4 noiembrie, când procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au efectuat 14 percheziții în cadrul Operațiunii „Jupiter”. Ancheta vizează peste 170 de presupuse infracțiuni de corupție și o infracțiune de camătă.

Potrivit anchetatorilor, în perioada iunie 2025 – octombrie 2026, un bărbat de 57 de ani ar fi pretins și primit bani pentru a interveni pe lângă polițiști. Sumele solicitate pentru traficarea influenței ar fi fost cuprinse între 100 de lei și 1.500 de euro, iar mita care ar fi ajuns la agenți ar fi variat între 50 și 2.000 de euro.

În schimbul banilor, unele persoane ar fi beneficiat de sprijin pentru promovarea examenului auto, obținerea mai rapidă a certificatelor de înmatriculare sau eliberarea cărților de identitate.

În urma descinderilor, nouă persoane, dintre care șapte polițiști, au fost reținute pentru 24 de ore.

Pe 5 noiembrie, Tribunalul Sibiu a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a cinci polițiști și a presupusului intermediar. Patru dintre agenții arestați erau examinatori la proba practică pentru obținerea permisului de conducere. Ceilalți trei inculpați au fost plasați sub control judiciar.

CITIȚI ȘI: Cei șase inculpați în Dosarul Permiselor de la Sibiu contestă arestarea preventivă

Cum ar fi fost ajutați candidații să promoveze examenul auto

Ancheta a scos la iveală și suspiciuni privind metodele prin care unii candidați ar fi fost ajutați să promoveze examenul pentru permisul de conducere.

Potrivit informațiilor obținute de Ora de Sibiu, răspunsurile corecte la proba teoretică ar fi fost transmise printr-un sistem de semnale. O bătaie cu pixul în masă ar fi indicat varianta A, două bătăi varianta B, iar trei varianta C. Metoda ar fi permis transmiterea răspunsurilor chiar în sălile supravegheate video.

Ora de Sibiu a prezentat în exclusivitate mărturia despre presupusa metodă prin care candidații ar fi fost ajutați la examen.

Comentarii