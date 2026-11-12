Pe strada Carpenului din Gușterița nu s-a turnat niciodată asfalt. În 2021 oamenii ne povesteau cum merg prin noroaie și cum le intră apa în curți. (DETALII AICI) Cinci ani mai târziu, nimic nu s-a schimbat, ba chiar e mai rău: după o lucrare la rețeaua de gaz, ambulanța care vine după bolnavii de pe stradă a rămas înțepenită în noroi și a fost împinsă de 5-6 oameni pentru a fi scoasă

În septembrie 2021, am scris despre strada Carpenului, o stradă de pământ de la marginea orașului, care se transformă în baltă la fiecare ploaie mai serioasă. Oamenii se plângeau atunci că merg prin noroi și că apa le ajunge în curți.

Zilele trecute, ne-a sunat un bărbat de pe aceeași stradă și ne-a trimis fotografii. Arătau ca acum cinci ani, doar că mai rău. „Nimic, nimic, domnișoară! Nu s-a schimbat nimic. Și primăria știe că strada e inundată de două, trei ori pe an. Au scris mulți despre străduța asta”, ne-a spus Petru Boică, care a vorbit cu noi în pauza de la serviciu.

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„Oamenii își aruncă singuri piatră în fața porții”

Petru Boică s-a născut pe strada Carpenului și spune că, de când se știe, drumul a arătat la fel: pământ, gropi și bălți.

„Niciodată nu a băgat primăria o lopată de pământ pe strada asta. Dacă vine o comisie acolo, poate să constate că oamenii își aruncă singuri piatră și balast în față. Așa își îndreaptă strada, cu lopețile și cu roaba”, povestește el.

Asfaltarea nu le-a promis-o nimeni. Când au întrebat, oamenii au fost trimiși să depună cereri, „ba online, ba în scris”, și asta au făcut, an de an.

„Nu știu dacă le-a citit cineva vreodată sau dacă mai există pe undeva”, spune bărbatul, care susține că la niciuna dintre sesizări nu au primit răspuns.

Între timp, apa a continuat să vină. De două, trei ori pe an, strada se inundă, iar apa nu rămâne doar pe drum. „Intră la vecini. Sunt doi vecini la care vin pompierii să scoată apa din curți și din case. Pompierii știu foarte bine”, spune Petru Boică. La una dintre case, apa a distrus parchetul, iar despăgubiri nu a primit nimeni.

Acum două săptămâni, peste toate acestea a venit și lucrarea la gaz. Muncitorii au schimbat conducta de pe stradă, au terminat în două-trei zile și au plecat, lăsând drumul, potrivit localnicului, brazdat, plin de noroi, cu balast împrăștiat peste tot.

Bărbatul se teme că lucrarea va face inundațiile și mai grave, pentru că balastul ar fi astupat locurile pe unde se scurgea apa.

„Acum s-a înfundat. Vă dați seama, dacă vine apa de 40 de centimetri, o să fie probleme”, spune el. Locuitorii nu știu ce firmă a executat lucrările, dar spun că vor încerca să afle și să depună o plângere.

Lucrările la rețeaua de gaz de pe strada Carpenului fuseseră anunțate la începutul lunii noiembrie. Așa cum Ora de Sibiu relata pe 2 noiembrie, societatea Delgaz Grid avea programate lucrări de înlocuire a conductelor pe străzile Carpenului, Pescarilor și Olarilor, în perioada 2–15 noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice. Pe strada Carpenului, intervențiile erau programate fără închiderea circulației.

Salvarea, scoasă din noroi de șase oameni

Pentru unii dintre cei care locuiesc pe Carpenului, drumul nu e doar o neplăcere. Pe stradă sunt oameni care merg la dializă și două persoane imobilizate la pat, iar salvarea trebuie să ajungă la ei aproape zilnic.

Chiar în ziua în care am vorbit cu Petru Boică, mașina s-a împotmolit. După ploaie, pământul s-a înmuiat și roțile s-au afundat.

„Azi a rămas salvarea înțepenită și am împins-o cu cinci, șase oameni”, povestește el.

Una dintre femeile care merg la dializă este în cărucior. Ca să ajungă la mașină, vecinii se adună și o duc pe brațe.

„Mergem trei, patru vecini și o ridicăm pe sus, cu cărucior cu tot”, spune bărbatul. Până acum, femeia nu a pierdut nicio ședință, dar doar pentru că oamenii de pe stradă n-au lăsat să se întâmple asta.

„Ne mobilizăm noi să o ajutăm. Dacă ratează, moare.” Pentru cei imobilizați la pat, ambulanța mai vine și în urgență, o dată la una, două săptămâni, când li se face rău. De fiecare dată a reușit să ajungă, dar cu ajutorul vecinilor.

„Să vadă ce n-au văzut de zeci de ani”

Oamenii spun că s-au săturat de cereri și sesizări fără răspuns și au decis să meargă în persoană la primărie. Sâmbătă, Petru Boică vrea să-i adune pe toți vecinii.

„Nu mai are rost cu scrisul și cu online-ul. Mergem toți direct la doamna primar”, spune el. Ce cer e simplu: „Rugăm primăria să își facă treaba. Să vadă tot ce trebuie să vadă, că până acum n-au văzut de atâția zeci de ani.”

Ora de Sibiu a solicitat un punct de vedere și de la Primăria Sibiu. Vom reveni cu detalii în momentul în care municipalitatea o să ne răspundă solicitării.

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