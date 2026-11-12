Pe scurt: Trompetistul Nils Petter Molvær și percuționistul Erland Dahlen se numără printre invitații ediției. Festivalul pune în discuție și felul în care muzica poate ajunge în școli, spitale și alte spații din comunitate.

Festivalul Brave New Music se desfășoară între 16 și 20 noiembrie 2026, la Filarmonica de Stat Sibiu, cu un program dedicat creației contemporane și întâlnirilor dintre muzică, tehnologie și alte domenii.

Ediția a VII-a cuprinde concerte simfonice și corale, recitaluri, conferințe, ateliere, programe educative și o expoziție de pictură, potrivit comunicatului transmis de Filarmonica de Stat Sibiu.

Conceput de dirijorul Cristian Lupeș, festivalul a pornit din dorința de a apropia muzica contemporană de public și de a oferi un spațiu pentru noi idei artistice. La cea de-a șaptea ediție, temele abordate includ inteligența artificială, influența tehnologiei asupra artei și a muzicii, relația dintre muzică și sănătate, dar și posibilitatea de a duce concertele dincolo de sălile tradiționale.

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Alături de muzicieni vor participa specialiști din alte domenii. Întâlnirile propun discuții despre muzica scrisă în prezent și despre beneficiile ascultării muzicii simfonice pentru adulți și copii. Programul urmărește atât posibilitățile instrumentelor orchestrei și ale tehnologiei, cât și prezența muzicii în școli, spitale și în viața comunității.

O conferință despre inteligența artificială în muzică deschide programul

În 16 noiembrie 2026, de la ora 19:00, Sala Thalia găzduiește conferința „Intervenția tehnologiei și a AI-ului în procesul componistic și interpretativ muzical”. Discuția este dedicată inteligenței artificiale în muzică, de la compoziție la interpretare.

Din prezidiu fac parte Cristian Lupeș, dirijor și inițiator al festivalului Brave New Music, Florin Viorel, președintele UAP Filiala Sibiu, și Costin Constantinescu, asistent universitar în cadrul Departamentului de Calculatoare și Inginerie Electrică al ULBS, specializat în Inteligență Artificială și Machine Learning.

În 17 noiembrie 2026, la ora 16:00, în Sala Henry Selbing este programată întâlnirea „Muzica în comunitate: de la accesibilitate și mediere la muzicoterapie”. Tema aduce în atenție accesul la muzică și muzicoterapia, în cadrul preocupării festivalului pentru legătura dintre muzică, sănătate și comunitate.

Nils Petter Molvær și Erland Dahlen sunt invitați la Sala Thalia

Pentru 18 noiembrie 2026, programul anunță un eveniment la ora 18:00, în foaierul Filarmonicii de Stat Sibiu. În aceeași dată, de la ora 19:00, la Sala Thalia sunt anunțați ca soliști Nils Petter Molvær, la trompetă, și Erland Dahlen, la tobe.

În 19 noiembrie 2026, la ora 10:00, este prevăzut un eveniment în Sala Henry Selbing, în dreptul căruia programul menționează Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj Napoca. Tot în 19 noiembrie, la ora 10:00, Sala Thalia găzduiește un concert coral susținut de Corul Mixt al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș.

Pentru 20 noiembrie 2026 sunt anunțate trei intervale în Sala Henry Selbing: orele 10:00, 11:00 și 12:00. Comunicatul nu precizează titlurile activităților din aceste intervale.

În această parte a programului este menționat un prezidiu format din Cristian Lupeș, dirijor și inițiator al festivalului Brave New Music, Octavian Gheorghiu, manager interimar al Filarmonicii de Stat Sibiu, și Costin Constantinescu, asistent universitar în cadrul Departamentului de Calculatoare și Inginerie Electrică al ULBS, specializat în Inteligență Artificială și Machine Learning.

Acțiunile Filarmonicii de Stat Sibiu sunt finanțate de Consiliul Județean Sibiu.

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