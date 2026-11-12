Pe scurt: Extracția petrolului și gazelor a avut cea mai mare creștere salarială față de august, în timp ce jocurile de noroc și pariurile au înregistrat cea mai accentuată scădere. Diferențele dintre domenii rămân mari: de la medii sub 3.000 de lei la peste 13.500 de lei net.

Câștigul salarial mediu net a crescut cu 5% în septembrie 2026 față de septembrie 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), prezentate de Economica.net.

Indicele câștigului salarial real a fost însă de 98,5% față de aceeași lună a anului precedent și de 99,7% față de august 2026.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în programare și consultanță în tehnologia informației, cu 13.513 lei, și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu 13.336 de lei. La polul opus s-au aflat alte activități de servicii, cu 2.982 de lei, și pescuitul și acvacultura, cu 3.005 lei.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Extracția petrolului și gazelor a înregistrat cea mai mare creștere salarială

Față de august 2026, câștigul salarial mediu net a crescut în majoritatea activităților din sectorul economic. Potrivit INS, creșterile au venit din acordarea de prime ocazionale — trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite —, drepturi în natură și ajutoare bănești, precum și sume din profitul net și din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare. Un alt factor a fost reprezentat de realizările de producție ori de încasările mai mari, în funcție de contracte sau proiecte.

La nivelul diviziunilor CAEN Rev.3, cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu 13,4%, și în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, cu 12,7%.

Creșteri cuprinse între 5,5% și 10% au fost consemnate în extracția minereurilor metalifere, activitățile de servicii anexe extracției, fabricarea produselor din tutun și industria metalurgică. În același interval s-au încadrat tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, a harnașamentelor și încălțămintei, prepararea și vopsirea blănurilor, precum și activitățile direcțiilor și centralelor, ale birourilor administrative centralizate și cele de management și consultanță în management.

Salariile din jocuri de noroc și pariuri au scăzut cu 9,3%

Scăderile față de august 2026 au fost determinate de acordarea în lunile precedente a unor prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare. Au contribuit și nerealizările de producție ori încasările mai mici, în funcție de contracte sau proiecte.

Cea mai accentuată scădere a câștigului salarial mediu net a fost înregistrată în activitățile de jocuri de noroc și pariuri: 9,3%.

Scăderi cuprinse între 5,5% și 7% au fost consemnate în activitățile de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrări audio și editare muzicală. În același interval s-au situat depozitarea și activitățile auxiliare pentru transporturi, precum și activitățile juridice și de contabilitate.

Diminuări între 2,5% și 5% s-au înregistrat în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, în activitățile de difuzare și transmitere de programe, la agențiile de știri și în alte activități de distribuție de conținut.

Scăderi în acest interval au fost raportate și în intermedierile financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, precum și în activitățile auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii.

În sectorul bugetar, câștigul salarial mediu net a scăzut față de luna precedentă cu 0,5% în sănătate și asistență socială și cu 0,2% în administrația publică. În învățământ, acesta a crescut cu 1%.

Potrivit INS, evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

Comentarii