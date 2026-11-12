Clasele din școlile de la oraș ar urma să aibă mai mulți elevi din anul școlar 2027-2028, potrivit unui proiect pus azi, 12 noiembrie, în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării.

Documentul este Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2027-2028, publicată pe site-ul ministerului și semnalată de Edupedu.ro. Pe baza ei, inspectoratele școlare fac planul de școlarizare, adică stabilesc câte clase se deschid în fiecare școală.

Proiectul prevede că, la fundamentarea planului, inspectoratele vor analiza clasele din mediul urban „astfel încât acestea să funcționeze cu cel puțin 3 elevi peste efectivele medii” din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Pentru municipii, criteriul e mai strict: clasele să funcționeze „cu cel mult 2 elevi sub limita maximă” din aceeași lege.

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Cât ar însemna asta într-o clasă de primar, gimnaziu sau liceu

Legea 198/2023, în forma actuală citată de Edupedu.ro, prevede că o clasă de primar are, în medie, 18 elevi, cel mult 24. La gimnaziu, media e de 20 de elevi, cu un maxim de 28, iar la liceu, media e de 23, cu un maxim de 30.

Aplicate la aceste praguri, regulile din proiect ar duce, după calculul redacției, la clase de cel puțin 21 de elevi la primar, 23 la gimnaziu și 26 la liceu în orașe. În municipii, minimul urcă la 22 de elevi la primar, 26 la gimnaziu și 28 la liceu.

Proiectul nu modifică plafoanele maxime din lege. Le cere însă inspectoratelor să planifice clasele de la oraș mai aproape de aceste plafoane decât de medie. Pentru anul școlar 2026-2027, metodologia de anul trecut cerea doar ca clasele din mediul urban să funcționeze „cel puțin cu efectivele medii” prevăzute de lege.

Mai puține clase pregătitoare și de a V-a, la calcul

Documentul schimbă și felul în care se estimează câte clase pregătitoare se deschid. La sate, numărul copiilor care împlinesc 6 ani până la 31 decembrie 2027 se împarte la numărul mediu de elevi din lege. În orașele care nu sunt municipii, se împarte la un număr mai mare cu 3 decât media. În municipii, se împarte direct la numărul maxim de elevi prevăzut pentru o clasă.

Un exemplu al redacției: pentru 240 de copii, împărțirea la media de 18 ar da în jur de 13 clase pregătitoare, iar împărțirea la maximul de 24, zece clase.

Regula e asemănătoare la trecerea în clasa a V-a. Elevii din clasa a IV-a din 2026-2027 se împart la media pentru gimnaziu la sate, la media plus 4 în orașe și la maximul legal în municipii.

Clasa a IX-a, din 28 de locuri

Pentru clasele de început de ciclu din liceu și postliceal (a IX-a, a XI-a la seral, anul I), proiectul fixează numărul de locuri:

28 de locuri la clasa a IX-a de zi, la filiera teoretică și la filiera tehnologică, inclusiv învățământul dual;

24 de locuri la clasa a IX-a de zi, la filiera vocațională (profil sportiv, teologic, pedagogic) și la liceele de artă;

30 de locuri la seral și frecvență redusă, clasa a IX-a, și la seral, clasa a XI-a;

32 de locuri în învățământul postliceal și de maiștri.

Clasele de la liceele tehnologice, inclusiv dual, pot fi formate din cel mult trei grupe de calificări diferite, la cererea firmelor. Fiecare liceu care poate școlariza la profilul pedagogic trebuie să includă în plan cel puțin o clasă a IX-a de „Pedagogia educației timpurii” și una de „Pedagogia învățământului primar”.

Proiectul mai cere verificarea, pe baza datelor din SIIIR, a elevilor înscriși în aceeași clasă de cel puțin trei ori. De asemenea, persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare nu mai pot fi școlarizate în învățământul preuniversitar finanțat de la bugetul de stat.

„34 de elevi într-o clasă este o nebunie”

Proiectul vine la mai puțin de o lună după ce Sorin Ionescu, acum ministru delegat pentru învățământul preuniversitar, a criticat clasele supraaglomerate. La audierea din Parlament din 19 octombrie, relatată de Edupedu.ro, el a spus:

„N-am avut acces la toate aceste date ale ministerului, dar eu cred că 34 de elevi într-o clasă este o nebunie, o nebunie la propriu. Toată Europa militează pentru scăderea numărului de elevi. De ce? Mai puțini elevi înseamnă un cadru didactic mai concentrat pe activitatea didactică.”

„Și de aceea poate ar trebui să vedem și de ce s-au dat cele patru derogări, pentru că eu, dacă-mi aduc aminte, în lege scrie 30 plus patru, situații chiar excepționale”, a mai spus Ionescu, potrivit aceleiași surse.

Legea 198/2023 permite ca o clasă să aibă cel mult patru elevi peste maxim, cu aprobarea inspectoratului școlar, pe baza unei justificări a consiliului de administrație al școlii, potrivit Edupedu.ro. Cu această derogare, o clasă de liceu poate ajunge la 34 de elevi.

2.405 clase peste limita legală

În anul școlar 2025-2026, 2.405 formațiuni de studiu din țară funcționau cu mai mulți elevi decât permite legea, potrivit unui răspuns al Ministerului Educației către Camera Deputaților, semnat în martie 2026 de secretarul de stat Sorin Ion și analizat de Edupedu.ro. Din acestea, 2.374 treceau și de pragul permis prin derogare. Cea mai aglomerată clasă raportată era la un liceu din județul Brașov, cu 51 de elevi.

Propunerile se trimit pe e-mail, în zece zile

Ministerul primește propuneri și sugestii la proiect în următoarele zece zile calendaristice, la adresa dgmrurs@edu.gov.ro, potrivit anunțului de consultare publică.

Potrivit proiectului, inspectoratele școlare trebuie să trimită ministerului planul de școlarizare pentru 2027-2028 până la 29 ianuarie 2027. După înscrierile la grădiniță și la clasa pregătitoare și după admiterea la liceu, inspectoratele verifică și aprobă funcționarea claselor cu efectivele stabilite prin noile criterii.

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