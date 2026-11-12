Pe scurt: Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și a posibilelor inundații locale. Avertizările acoperă mai multe bazine hidrografice, iar populația este îndemnată să evite traversarea apelor și apropierea de maluri.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod portocaliu și două avertizări Cod galben pentru inundații și creșteri ale debitelor peste cotele de apărare.

Județul Sibiu este inclus într-un Cod galben de inundații valabil de joi, 12 noiembrie 2026, până sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la prânz, potrivit Mediafax.

„În urma precipitațiilor prognozate și a propagării viiturilor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, existând probabilitatea depășirii cotelor de apărare”, a transmis INHGA.

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Codul portocaliu vizează râuri din cinci județe până vineri la prânz

Avertizarea Cod portocaliu este valabilă de joi, 12 noiembrie 2026, până vineri, 13 noiembrie 2026, la prânz. Sunt vizate bazinele hidrografice Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb și Arieș, din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara.

Sibiul este inclus în avertizarea Cod galben care expiră sâmbătă la prânz

Prima avertizare Cod galben intră în vigoare joi, 12 noiembrie 2026, și rămâne valabilă până sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la prânz. Aceasta vizează bazinele hidrografice Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Mureș, Bega, Timiș, Nera și Cerna, din județele Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Sibiu și Timiș.

Ora de Sibiu a scris, în iulie 2026, despre o altă alertă Cod galben de inundații pe râurile din județul Sibiu.

Al doilea Cod galben este valabil de joi, 12 noiembrie 2026, de la ora 21:00, până sâmbătă, 14 noiembrie 2026. Acesta afectează râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Lăpuș, Tur, Someșul Mare, Mureș și Jiu, în județele Bistrița-Năsăud, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Satu Mare.

„În zonele aflate sub incidența codurilor hidrologice, populația este îndemnată să evite traversarea cursurilor de apă și deplasarea prin zone inundate, să păstreze distanța față de maluri atunci când debitele cresc”, au mai transmis hidrologii.

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