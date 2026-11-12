Doi foști baschetbaliști de la CSU Sibiu deschid o academie pentru copiii din Mărginimea Sibiului. Rareș și Daniel vor să formeze noi generații de sportivi

Foștii jucători ai lui CSU Sibiu, Rareș Uță și Daniel Banciu și-au unit forțele pentru a deschide o Academie de baschet la Săliște.

Golden Hoops s-a născut în Mărginimea Sibiului, din dorința de a oferi un baschet făcut cu profesionalism, la care fiecare copil din Săliște și din satele din jur să găsească ceea ce altfel ar fi căutat departe de casă.

Academia a fost fondată de internaționalul Rareș Uță împreună cu soția sa, Roxana Uță, kinetoterapeut, alături de antrenorul Daniel Banciu.

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Proiectul de la Săliște se adresează în special copiilor din clasele 0–4, deoarece la vârsta aceasta se pun bazele motricității, ale coordonării și al obiceiului de a veni la antrenament.

Antrenamentele se vor face la sala de la Liceul Ion Lupaș din Săliște sau la Sala Polivalentă din oraș, situată pe Strada Gării, nr. 24.

”Am pornit acest proiect împreună cu soția, suntem o familie numeroasă, avem 2 copii, pe drum este al treilea, ne gândeam să punem baza unei fundații și ideea ne-a venit cumva natural. Eu și soția mergeam des să ne plimbăm în Mărginimea Sibiului, e un loc minunat, mereu ne-a plăcut, am reușit să ne luăm acolo un teren, ne facem și o casă. Comunitatea ne-a primit călduros, vrem să îi dăm înapoi și în același timp să punem bazele pentru ce o să fie după baschet, chiar dacă eu sper să continui să joc cât mai mult timp. Am avut noroc să îl găsesc pe Dani Banciu, antrenorul cu care am fost coleg la CSU Sibiu, am dezvoltat o relație de prietenie cu el, este tânăr și foarte ambițios, își dorea să facă ceva pe partea aceasta de antrenorat pentru copii și aici are libertatea de a experimenta ideile pe care le are” spune Rareș Uță, fondatorul Golden Hoops.

”Construim pe baze solide”

Pivotul echipei naționale vrea să dezvolte proiectul său pe baze cât mai solide și să aplice la Săliște vasta experiență dobândită în străinătate.

”Am fost la Primăria Săliște, țin să le mulțumesc primarului Horațiu Raciuciu, ne-a primit cu brațele deschise, ne-a oferit infrastructura pentru a desfășura acest proiect. Îi mulțumesc și directorului Marius Boromiz de la școala din localitate. Noi încercăm să facem lucrurile diferit, eu m-am format în Spania, am jucat acolo de la 8 ani, am avut experiențe și în SUA și în Europa, am văzut cum se face treabă, cum se cresc copiii sănătos, să înțeleagă sportul și să îl iubească pentru toată viața. Acest lucru vrem să îl ducem mai departe la Săliște, de aceea am început, am integrat-o și pe soția mea care este kinetoterapeut și specializată în dezvoltarea sănătoasă a copiilor. Vrem să ne concentrăm pe acest lucru, să construim pe baze solide, să învățăm copiii cum să alerge, cum să se miște, dar și spiritul de fair-play.”

Proiectul se poate dezvolta în toată Mărginimea Sibiului

Rareș Uță anunță că startul antrenamentelor de la Săliște este doar începutul pentru Mărginimea Sibiului. Copiii au astfel o alternativă sănătoasă pentru timpul liber. ”Ne axăm pe copiii din clasele 0-4, dar dacă există cerere îi vom primi și un pic mai mari. Este un proiect care în viziunea noastră începe la Săliște, dar se poate dezvolta în toată Mărginimea Sibiului, daca va fi cerere, noi avem discuții și cu alte primării. Din păcate, în țara noastră doar 8% dintre copii fac sport, iar în zona rurală statistica arată și mai rău, asta e oribil. Știm cu toții că lipsa de sport duce la probleme de sănătate, obezitate, cardiace sau multe altele, iar ca și părinte știu cât de greu este să ții copilul departe de tablete și social media și să îl duci într-un mediu sănătos. Cred că în zonele rurale sau cele urbane mici, părinții sunt niște eroi, ei sacrifică mult pentru copii, încearcă să facă naveta la o școală mai bună, au joburi, de multe ori și-ar dori să îi ducă la un sport dar nu au nimic în zonă și atunci renunță la acest lucru. Copiii merită să aibă această oportunitate și le mulțumesc vecinilor din Săliște că ne-au primit cu așa căldură” spune fostul jucător al lui CSU.

Antrenamentele de baschet de la Săliște vor debuta chiar de la începutul săptămânii viitoare. Rareș Uță a participat la o primă acțiune în localitate și va continua să meargă, pentru a se asigura că totul decurge bine. ”Ne bucurăm că avem multe înscrieri, îi așteptăm pe copii în număr cât mai mare, să se îndrăgostească de acest sport frumos.”

Cine sunt artizanii de la Golden Hoops

Fondatorul proiectului de la Săliște, Rareș Uță este pivotul naționalei României și actualmente joacă pentru CS Vâlcea 1924.

S-a format ca junior în Spania, la Unicaja Málaga, unde a debutat în Euroligă. Ca senior, a evoluat tot în Spania, la Granada, Valladolid și Gran Canaria, apoi a revenit în Liga Națională, unde a jucat la U-BT Cluj-Napoca, Pitești, CSU Sibiu, Dinamo București și CS Vâlcea 1924. A jucat trei sezoane la Sibiu, unde a contribuit la medalia de bronz și a evoluat cu CSU în cupele europene.

În 2026 a absolvit, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Sport și performanță motrică și Facultatea de Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale. Își dorește să-și încheie cariera la Sibiu. ”Am o relație foarte bună cu CSU și cu fanii echipei, mereu m-au îndrăgit, sentimentul este același, la un moment dat mă voi întoarce să joc acolo. Momentan sunt conectat la Vâlcea, focusul meu e acolo, fanii sunt alături de noi” a spus Uță.

Daniel Banciu este un tânăr profesor de sport și antrenorul academiei. El a absolvit Facultatea de Sport și performanță motrică, pe baschet, și masteratul de Educație fizică și sport la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Înainte de a preda, el a jucat baschet în prima ligă la CSU Sibiu, SCM Timișoara și Gaz Metan Mediaș. Cunoaște sala din ambele părți, ca jucător și ca dascăl — și știe să coboare baschetul serios la vârsta unui copil de școală primară, fără a-l goli de exigență și fără a-l încărca peste măsură.

Roxana Uță este soția lui Rareș și parte decisivă a academiei, ocupând funcția de kinetoterapeut. Ea a absolvit, în 2021, la Universitatea din Pitești, Facultatea de Kinetoterapie și motricitate specială și Facultatea de Educație fizică și sport, iar în 2023 a încheiat masteratul de Kinetoterapie la persoanele cu dizabilități și masteratul de Organizare și conducere în sport. În lucrul cu copiii, Roxana se va sprijini îndeosebi pe posturologie și pe o dezvoltare sănătoasă, potrivită vârstei. Ambiția pe teren are rost doar dacă trupul ține pasul, astfel că prezența ei este piatra de temelie pe care Academia Golden Hoops își propune să crească fiecare copil care calcă în sală.

Chrysomallos, mascota Academiei

Mascota Academiei de baschet este faimosul berbec din mitologia greacă Chrysomallos, ales deoarece este reprezentativ pentru Mărginime și pentru oamenii care trăiesc aici. Poartă cu el onoare, demnitate, mândrie, încăpățânare, forță și ambiție. Lâna de aur rămâne o poveste pentru copii: lucrurile prețioase nu sosesc de la sine. Se caută, se muncesc și se aduc acasă împreună. ”Berbecul este un animal nobil, puternic, sugestiv pentru această zonă și de aici provine și denumirea de Golden Hoops. Îi invit pe toți să citească despre berbecul care salvează copiii” a mai spus Rareș Uță.

Înscrierile se pot face și telefonic la numerele de telefon: 0749.202.102 (Rareș Uță) și 0752. 674.080 (Daniel Banciu).

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