Comunele Rășinari și Râu Sadului ar putea redeveni o singură unitate administrativ-teritorială, la un secol după ce s-au despărțit. Primarul Rășinariului, Bogdan Bucur, a transmis joi, 12 noiembrie, o scrisoare oficială administrației din Râu Sadului, prin care propune începerea discuțiilor privind o eventuală reunire a celor două comune. Inițiativa apare în contextul reformei administrativ-teritoriale discutate la nivel național, însă edilul subliniază că nu a fost luată nicio decizie și că un asemenea demers ar trebui să aibă acordul locuitorilor.

Primarul comunei Rășinari, Bogdan Bucur, a făcut publică o propunere care ar putea schimba, în viitor, organizarea administrativă a două localități din județul Sibiu. Edilul a transmis o scrisoare de intenție către Primăria și Consiliul Local Râu Sadului, precum și către Prefectura Sibiu, prin care solicită deschiderea unui dialog instituțional privind posibilitatea reunirii administrative a comunelor Rășinari și Râu Sadului.

Documentul, înregistrat cu numărul 13320 din 12 noiembrie 2026, este adresat primarului comunei Râu Sadului, Daniel Dumitru Minea, și prefectului județului Sibiu, Florian Giubega.

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Inițiativa nu reprezintă o decizie de comasare, ci o invitație la discuții între cele două administrații și comunitățile locale.

Bogdan Bucur: „Nu este o decizie luată”

Într-o postare publică, primarul Rășinariului a explicat că propunerea are la bază atât reformele administrative discutate la nivel național, cât și legăturile istorice dintre cele două localități.

„În contextul reformelor administrative care se doresc a fi implementate la nivel național, am transmis o scrisoare de intenție către Primăria și Consiliul Local al Comunei Râu Sadului, prin care propun posibilitatea reunirii celor două comunități.

Nu este o decizie luată și nici o inițiativă care urmărește preluarea unei comunități de către cealaltă. Este o propunere de a analiza împreună posibilitatea reunirii celor două comunități, pornind de la istoria comună pe care Rășinari și Râu Sadului au avut-o timp de generații, până la desprinderea administrativă din anul 1926, al cărei centenar l-am sărbătorit împreună la 11 octombrie 2026”, a transmis Bogdan Bucur.

Edilul consideră că istoria și tradițiile comune pot constitui punctul de plecare pentru discuțiile privind viitorul administrativ al celor două localități.

„Rășinariul și Râu Sadului au împărțit o istorie, tradiții, valori și un spațiu geografic și cultural comun. Cred că aceste legături pot reprezenta un punct de plecare pentru o discuție serioasă despre viitor. Sunt convins că orice schimbare de o asemenea importanță trebuie făcută cu respect față de identitatea fiecărei localități și, mai ales, cu acordul cetățenilor”, a mai precizat primarul.

Râu Sadului are 514 locuitori. Reforma administrativă, unul dintre motivele propunerii

În scrisoarea transmisă administrației din Râu Sadului, primarul Bogdan Bucur face referire la programul „START Reforma Administrativă: asociere și comasare voluntară”, inițiat de Ministerul Dezvoltării.

Potrivit documentului, programul vizează direct unitățile administrativ-teritoriale cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Râu Sadului se încadrează în această categorie, având 514 locuitori, conform recensământului din 2021.

Râu Sadului este, de altfel, cea mai mică dintre cele 13 comune din județul Sibiu aflate sub pragul de 1.500 de locuitori. Ora de Sibiu a prezentat anterior lista acestor localități, care ar putea fi vizate de o eventuală reorganizare administrativă.

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Scrisoarea menționează că prima etapă a procesului, prevăzută până la 1 martie 2027, ar urma să se bazeze pe caracterul voluntar al asocierii și comasării administrative, prin hotărâri ale consiliilor locale și consultarea cetățenilor prin referendum.

În paralel, PSD a prezentat o propunere de reformă mai amplă, care prevede evaluarea administrațiilor locale pe baza unor criterii precum populația, veniturile proprii, capacitatea administrativă și accesul la servicii publice.

Discuțiile au stârnit deja reacții în județul Sibiu. Într-un articol publicat joi, 12 noiembrie, Ora de Sibiu a prezentat opiniile primarilor din cinci orașe sibiene care ar putea fi afectate de o eventuală reorganizare. Unii susțin necesitatea comasării localităților, în timp ce alții avertizează că o reformă fără studii economice și criterii clare ar putea crea dificultăți pentru locuitori.

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Primarul Rășinariului susține că administrațiile locale ar trebui să analizeze din timp posibilele soluții, în loc să aștepte eventuale schimbări decise la nivel central.

„Considerăm că aceste perspective impun o analiză serioasă și responsabilă din partea administrațiilor locale, cu atât mai mult cu cât viitorul organizării administrative poate avea consecințe directe asupra funcționării instituțiilor, furnizării serviciilor publice și capacității comunităților de a-și susține dezvoltarea”, se arată în scrisoarea de intenție.

Rășinari și Râu Sadului au fost aceeași comună până în 1926

Un argument important invocat de administrația din Rășinari este istoria comună a celor două localități.

Râu Sadului a făcut parte, timp de generații, din comuna Rășinari, devenind unitate administrativă de sine stătătoare în anul 1926.

La 11 octombrie 2026, cele două comunități au marcat împreună centenarul desprinderii administrative. La manifestări au participat și rășinăreni, inclusiv corul bisericesc, prezent la slujba aniversară.

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În scrisoare, Bogdan Bucur arată că această apropiere istorică și culturală ar putea reprezenta un fundament pentru o eventuală reunire.

Totodată, edilul precizează că identitatea comunei Râu Sadului, numele, tradițiile și patrimoniul local trebuie respectate și protejate, indiferent de forma administrativă care ar putea fi adoptată în viitor.

Primăria Rășinari. Foto: arhivă Ora de Sibiu

Ce avantaje ar putea avea reunirea celor două comune

În documentul transmis, administrația din Rășinari susține că o eventuală reunire ar putea permite utilizarea mai eficientă a resurselor publice și o mai bună coordonare a serviciilor oferite locuitorilor.

Printre avantajele menționate se numără creșterea capacității de pregătire și implementare a proiectelor de investiții, atragerea finanțărilor și planificarea comună a dezvoltării teritoriale.

Sunt indicate drept priorități modernizarea infrastructurii, întreținerea drumurilor, susținerea educației, dezvoltarea turismului și protejarea patrimoniului natural.

Acestea sunt însă beneficii potențiale prezentate în scrisoare, nu rezultate ale unui studiu de impact deja realizat.

Primarul propune o întâlnire între cele două administrații

Primul pas solicitat de Bogdan Bucur este organizarea unei întâlniri între reprezentanții administrațiilor din Rășinari și Râu Sadului.

Ulterior, la discuții ar urma să participe și consilierii locali, pentru analizarea implicațiilor administrative, juridice, economice și sociale ale unei eventuale reuniri.

Primarul consideră necesară și informarea completă a cetățenilor, inclusiv cu privire la posibilele avantaje și dificultăți.

Scrisoarea precizează că propunerea nu creează obligații juridice sau financiare pentru niciuna dintre comune și nu înlocuiește procedurile legale necesare unei reorganizări administrative.

Deocamdată, din informațiile disponibile, administrația din Râu Sadului nu a comunicat o poziție oficială față de propunere. O eventuală reunire ar depinde de rezultatul discuțiilor, de acordul comunităților și de parcurgerea procedurilor prevăzute de lege.

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