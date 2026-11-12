Pe scurt: Pneumonia a fost diagnosticul principal pentru 3.030 dintre pacienții externați în 2025 de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu. Medicii SCJU Sibiu avertizează că boala poate evolua rapid spre insuficiență respiratorie: febra mare, frisoanele, tusea care nu trece, respirația grea și durerile în piept cer consult. Ei recomandă evitarea automedicației cu antibiotice și vaccinarea pneumococică și antigripală pentru cei peste 65 de ani și bolnavii cronici.

Aproape 2.500 de pacienți au beneficiat de tratament pentru pneumonie la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu de la începutul anului 2026 până joi, 12 noiembrie 2026.

Aceștia reprezintă aproximativ 70% din totalul pacienților tratați, potrivit unui comunicat transmis de spital cu ocazia Zilei Mondiale a Pneumoniei.

În anul 2025, din totalul celor 3.968 de pacienți externați, 3.030 au avut ca diagnostic principal pneumonia, adică aproximativ 77%. Afecțiunea se numără printre principalele patologii întâlnite în activitatea medicală a unității.

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Ziua Mondială a Pneumoniei este marcată în fiecare an la 12 noiembrie și aduce în atenție riscurile acestei afecțiuni respiratorii, precum și importanța diagnosticului și a tratamentului acordate la timp.

Conducerea spitalului pune accent pe resursele pentru diagnostic și tratament

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, Cristian Roman, a declarat că numărul pacienților cu pneumonie impune asigurarea resurselor necesare și dezvoltarea serviciilor medicale.

„Pneumonia reprezintă o provocare importantă pentru sistemul medical, iar numărul mare de pacienți care ajung în spital cu acest diagnostic demonstrează cât de necesare sunt serviciile noastre medicale. Ne concentrăm permanent eforturile pentru asigurarea resurselor necesare, dezvoltarea serviciilor și îmbunătățirea condițiilor de diagnostic și tratament. Misiunea noastră este ca fiecare pacient să beneficieze de îngrijire specializată, atenție și soluții terapeutice adaptate stării sale de sănătate”, a precizat Cristian Roman.

Medicii recomandă consult la apariția simptomelor respiratorii

Directorul medical al spitalului, dr. Lavinia Danciu, a subliniat importanța diagnosticului corect și a tratamentului adecvat, stabilite în funcție de particularitățile fiecărui pacient.

„În fața pneumoniei, experiența și profesionalismul medicilor pneumologi sunt esențiale. Fiecare pacient are particularitățile sale, iar stabilirea diagnosticului corect, alegerea tratamentului adecvat și monitorizarea atentă pot influența decisiv evoluția bolii. Medicii noștri răspund zilnic acestei provocări, prin competență, implicare și responsabilitate, oferind pacienților din comunitate acces la îngrijire medicală specializată. Este important ca oamenii să nu ignore simptomele respiratorii și să solicite consult medical la timp”, a declarat dr. Lavinia Danciu.

Spitalul recomandă prevenția, vaccinarea conform recomandărilor medicale și prezentarea la medic la apariția simptomelor respiratorii. Febra, tusea, dificultățile de respirație, durerea toracică și starea generală alterată pot fi manifestări ale pneumoniei și necesită evaluare medicală.

Spitalul Județean Sibiu: semnele care trebuie să te trimită la medic

Actualizare, ora 09:45: Și Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu a transmis un mesaj de Ziua Mondială a Pneumoniei. Directorul medical al spitalului, dr. Dragoș Popescu, avertizează că boala poate evolua repede spre complicații grave.

„Pneumonia nu trebuie subestimată, ea fiind o urgență medicală ce poate evolua rapid spre complicații severe sau insuficiență respiratorie dacă nu este tratată la timp”, a declarat medicul.

Potrivit acestuia, primele simptome la care trebuie să fie atenți oamenii sunt:

febra mare și frisoanele;

tusea care nu trece;

dificultățile de respirație;

durerile în piept.

De ce nu e bine să iei singur antibiotice

Dr. Dragoș Popescu le cere oamenilor să evite „cu desăvârșire” automedicația cu antibiotice, care poate crea o rezistență bacteriană periculoasă. Asta înseamnă că bacteriile ajung să nu mai răspundă la tratament, iar infecțiile devin mai greu de vindecat.

La SCJU Sibiu, tratamentul pentru pneumonie este stabilit de echipe din radiologie, laborator și pneumologie și este adaptat vârstei și celorlalte boli ale fiecărui pacient, a explicat directorul medical.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. Foto: Facebook / SCJU Sibiu

Managerul interimar al SCJU, jr. Robert Fotache, spune că secțiile cu profil respirator și liniile de gardă au stocuri de antibiotice și antivirale și echipamente de oxigenoterapie. Directorul de îngrijiri medicale, Laurențiu Ghinoiu, amintește că pentru evoluția bolnavului contează și munca asistenților: administrarea tratamentului, monitorizarea funcțiilor vitale și oxigenoterapia.

Vaccinarea, prima recomandare pentru cei din grupele de risc

SCJU le recomandă persoanelor de peste 65 de ani și pacienților cu boli cronice de inimă, rinichi sau plămâni să discute cu medicul de familie despre vaccinare și măsuri de prevenție în sezonul rece.

„Cele mai eficiente arme rămân prevenția: vaccinarea pneumococică și antigripală, igiena riguroasă a mâinilor, evitarea fumatului și menținerea unui sistem imunitar puternic”, a spus Laurențiu Ghinoiu.

Vaccinul antigripal este gratuit pentru persoanele de peste 65 de ani și pentru cele cu anumite boli cronice, iar adulții între 45 și 65 de ani fără boli cronice îl primesc compensat 50%, potrivit Ministerului Sănătății. Vaccinul pneumococic este compensat integral, pe recomandarea medicului, pentru persoanele de peste 65 de ani și pentru adulții cu anumite afecțiuni.

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