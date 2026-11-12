Pe scurt: Ruta internă abandonată de Wizz Air în octombrie 2018 revine în programul companiei. Tariful de pornire anunțat este de 199 de lei pentru un segment de zbor.

Wizz Air reia zborurile între București și Cluj-Napoca din 18 decembrie 2026, cu două curse zilnice, după locul lăsat liber de AnimaWings, potrivit Economica.net.

Prețurile biletelor pornesc de la 199 de lei pe segment.

Samuel Ferrera, Network Officer West în cadrul Wizz Air, pune reluarea legăturii aeriene în contextul schimbărilor de pe piața aviatică din România și spune că serviciul se adresează atât celor care călătoresc în interes de afaceri, cât și celor care pleacă în vacanță sau își vizitează familia.

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„Revenirea zborurilor noastre pe ruta București – Cluj-Napoca înseamnă mai mult decât relansarea unei rute. Într-un moment în care piața aviatică din România trece prin schimbări semnificative, aducem o contribuție importantă la conectivitatea aeriană internă. Nu este vorba doar despre reintroducerea unei rute, ci despre oferirea unui serviciu care răspunde nevoilor călătorilor români, indiferent dacă aceștia zboară în interes de afaceri, în vacanță sau pentru a petrece timp alături de cei dragi”, spune Samuel Ferrera.

Wizz Air renunțase la această rută internă în octombrie 2018.

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