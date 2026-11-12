Pe scurt: Cafeaua și ouăle conduc topul scumpirilor la alimente, în timp ce fructele proaspete s-au ieftinit cu peste 15%. Datele INS arată și majorări de două cifre la biletele de avion și serviciile de apă, canal și salubritate.

Motorina, chiriile și benzina au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri în octombrie 2026, comparativ cu octombrie 2025: 43,45%, 38,46% și, respectiv, 32,91%. Datele provin dintr-o analiză a Institutului Național de Statistică (INS), transmisă de AGERPRES.

Inflația anuală a crescut pentru a doua lună consecutivă, ajungând la 6,94%. Cele mai mari majorări la nivelul principalelor categorii s-au înregistrat la servicii, cu 11,23%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,66%, iar cele alimentare cu 3,07%, potrivit INS.

Carburanții conduc scumpirile la mărfurile nealimentare

În categoria mărfurilor nealimentare, motorina și benzina au avut cele mai mari creșteri anuale, de 43,45% și 32,91%. Tarifele la energia termică au urcat cu 9,61%, iar cele la energia electrică au crescut cu 4,09%.

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INS precizează că tariful energiei electrice a continuat să crească după încetarea efectului de bază asociat eliminării schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor. În aceeași categorie, prețurile gazelor au fost cu 1,41% mai mari decât în octombrie 2025.

Ora de Sibiu a scris, în august 2026, despre prețurile carburanților la Sibiu, când motorina depășea 10 lei, iar benzina se ieftinea.

Alte scumpiri anuale au fost consemnate la tricotaje, cu 6,74%, cărți, ziare și reviste, cu 6,31%, detergenți, cu 5,92%, precum și la tutun și țigări, cu 5,72%. Autoturismele și piesele de schimb s-au scumpit cu 5,08%.

La servicii, chiriile au crescut cu 38,46%, cea mai mare majorare din această categorie. Au urmat biletele de avion, cu 14,44%, serviciile de apă, canal și salubritate, cu 13,69%, și abonamentele de televiziune, cu 13,10%.

Serviciile de igienă și cosmetică s-au scumpit cu 8,65%, reparațiile auto cu 8,22%, iar serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte cu 8,15%. Serviciile medicale au înregistrat creșteri de peste 8%, în timp ce tarifele practicate de restaurante și cafenele au urcat cu 6,15%.

Cafeaua și ouăle s-au scumpit cel mai mult dintre alimente

În categoria alimentelor, cafeaua s-a scumpit cu 12,48% într-un an, menținându-se pe primul loc în clasamentul creșterilor de prețuri. Ouăle au rămas pe poziția a doua, cu o majorare de 10,50%, urmate de laptele de vacă, al cărui preț a crescut cu 8,11%. Uleiul comestibil s-a scumpit cu 7,94%.

La carne, creșterile au fost de 7,17% pentru cea de bovine, de 2,28% pentru cea de porcine și de 2,94% pentru cea de pasăre. Peștele proaspăt s-a scumpit cu 5,29%, iar conservele din pește cu 5,27%.

Au existat și alimente care s-au ieftinit față de octombrie 2025. Cea mai mare scădere dintre cele menționate de INS a fost la fructele proaspete, cu 15,38%. Prețurile au mai scăzut la mălai, cu 2,86%, cartofi, cu 2,53%, făină, cu 2,5%, unt, cu 0,77%, și fasole boabe, cu 0,65%.

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