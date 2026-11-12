Pe scurt: Sticlele ar fi fost aduse cu un camion într-un depozit închiriat, apoi distribuite cu autoutilitare către automatele de returnare. Ancheta a pornit de la un român de 29 de ani, prins la Wiener Neustadt.

Șapte persoane, suspectate că ar fi cetățeni români, sunt vizate de o anchetă privind o fraudă cu 600.000 de sticle contrafăcute, returnate la automate din Austria pentru încasarea garanției.

Sumele obținute s-ar ridica la sute de mii de euro, potrivit Știrile ProTV, care citează publicația ORF.

Relatarea menționează că gruparea este suspectată că ar fi înșelat magazine din Germania folosind sticle reutilizabile contrafăcute. Operațiunile de returnare descrise de anchetatori s-ar fi desfășurat în diferite locuri din Austria, începând cu sfârșitul lunii ianuarie 2026.

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Ancheta a fost declanșată după arestarea unui cetățean român în vârstă de 29 de ani, în luna martie, la Wiener Neustadt. Acesta obținuse în mod fraudulos bonuri de garanție pentru sticle și doze goale, la casele unui supermarket de tip discount. În mașina lui, polițiștii au găsit numeroase sticle reutilizabile contrafăcute.

Cercetările au indicat că bărbatul ar fi făcut parte din gruparea de șapte persoane. Membrii acesteia ar fi încasat contravaloarea garanției pentru ambalajele contrafăcute introduse în sistemul de returnare.

Pentru transport, suspecții ar fi folosit un camion cu care aduceau sticlele la un depozit închiriat în districtul Bruck an der Leitha. De acolo, ambalajele ar fi fost duse cu autoutilitare închiriate către automatele de returnare.

Anchetatorii au identificat încă șase suspecți români. Parchetul din Wiener Neustadt a emis mandate europene de arestare pe numele a cinci dintre aceștia.

Doi suspecți au fost arestați în România la sfârșitul lunii octombrie. Ceilalți trei sunt în continuare căutați de autorități.

Românul de 29 de ani, arestat la Wiener Neustadt, fusese deja condamnat în luna august la o pedeapsă cu închisoarea.

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