Pe scurt: Guvernul finalizează un plan pentru siguranța în școli, cu prevenție, intervenție rapidă și sancțiuni pentru actele de violență. Separat, strategia împotriva extremismului violent, pusă joi în dezbatere publică, prevede ca 4.000 de consilieri și psihologi școlari să fie instruiți între 2027 și 2030 să recunoască primele semne de radicalizare.

Guvernul finalizează un plan pentru siguranța în școli, care va cuprinde măsuri de prevenție, intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență, a anunțat joi, 12 noiembrie, premierul Luca Niculescu. Tot joi, Executivul a pus în dezbatere publică strategia națională împotriva extremismului violent, care prevede instruirea a 4.000 de consilieri și psihologi școlari.

Anunțul a fost făcut la o reuniune la Palatul Victoria, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor, profesori, părinți, elevi și organizații neguvernamentale, potrivit Mediafax.

„Fiecare copil trebuie să meargă la școală cu încrederea că este în siguranță”, a spus premierul.

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Ce va cuprinde planul pentru școli

Potrivit premierului, documentul va stabili responsabilități clare pentru instituțiile implicate, măsuri de prevenție, mecanisme de intervenție rapidă și sancțiuni pentru actele de violență. Propunerile strânse la consultări vor fi incluse în plan, astfel încât măsurile să poată fi aplicate în școli.

Niculescu a spus că prevenirea trebuie să înceapă cu identificarea din timp a situațiilor de risc, înainte ca acestea să devină incidente grave. Guvernul nu a precizat încă un termen pentru adoptarea planului și nici care vor fi sancțiunile concrete.

4.000 de consilieri și psihologi, instruiți să vadă semnele radicalizării

A doua direcție este strategia pentru prevenirea și combaterea extremismului violent, pentru perioada 2027–2030, publicată joi în transparență decizională. Unul dintre obiectivele ei este prevenirea radicalizării în școli, alături de educația media și combaterea violenței școlare.

Potrivit documentului, citat de Mediafax, 4.000 de profesori consilieri școlari și profesori psihologi vor face fiecare cel puțin 40 de ore de pregătire, ca să recunoască primele semne ale radicalizării și să întocmească rapoarte periodice despre situația din școli.

Strategia mai prevede:

instruirea paznicilor, ca să recunoască incidentele și cazurile concrete;

un registru intern ținut de personalul medical din școli, cu semnele fizice și psihologice care ar putea indica expunerea elevilor la extremism;

o rețea de elevi „ambasadori ai drepturilor și libertăților fundamentale” și campanii anuale de informare în școli.

De ce spune Guvernul că e nevoie de strategie

Autorii documentului scriu că România se află într-o etapă de „vulnerabilitate latentă”, care fără măsuri de prevenție ar putea evolua spre extremism violent. Ei invocă și faptele din 2026, când minori, inclusiv în incinta școlilor, au comis acte de violență extremă.

Strategia arată spre rețelele sociale, aplicațiile de mesagerie criptată și platformele video ca principale canale de răspândire a propagandei, iar jocurile și platformele de gaming online ca medii noi, mai ales printre tineri. Potrivit aceluiași document, 95,7% dintre liceeni, 83,5% dintre elevii de gimnaziu și 60,1% dintre elevii din clasele a III-a și a IV-a folosesc zilnic internetul.

Planul vine după atacurile din octombrie din școli din Pitești și Bistrița, după care ministrul Educației, Sorin Costreie, a cerut încă 1.000 de paznici în școli. Costreie a recunoscut luni că, deși România are un plan național împotriva violenței școlare și mecanisme de raportare anonimă, violența rămâne o problemă gravă: „Stăm bine. Dar cum stăm cu violența? Stăm prost”.

La Sibiu, polițiștii de la Biroul de Siguranță Școlară au vorbit la începutul lunii cu elevii CSEI „Elena Delia Stoicescu” despre obiectele periculoase, riscurile radicalizării și răspunderea penală a minorilor.

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