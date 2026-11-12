Pe scurt: Medici vor discuta cu elevii, fără să îi moralizeze, despre vapat și energizante. Prima întâlnire este programată pe 17 noiembrie, la un colegiu din Buzău.

Deputata PSD de Buzău Oana Matache a declarat că va propune o inițiativă legislativă pentru interzicerea vapatului în spațiile închise, cu scopul de a reduce riscurile la care se expun copiii și tinerii consumatori, potrivit Știrile ProTV.

Măsura este, deocamdată, o intenție legislativă anunțată.

Asociația Women for a Better Society (WBS), alături de Oana Matache, a anunțat lansarea campaniei „Alegeri pentru viața ta”, destinată prevenirii vapatului și consumului de energizante în rândul minorilor. Campania prevede dialoguri cu elevii școlilor și liceelor din județul Buzău, pentru a-i informa cum se pot proteja și cum pot renunța la obiceiurile care le pot afecta sănătatea și dezvoltarea.

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Medicii vor discuta cu elevii despre riscurile vapatului și ale energizantelor

Oana Matache a afirmat că sunt prea puține campanii adresate tinerilor și copiilor care folosesc țigări electronice sau consumă băuturi energizante, inclusiv celor cu vârste sub 12 ani.

„Peste tot, pe stradă, pe lângă școli, dar și în școli, în curțile școlilor, în parcuri, sunt copii și adolescenți care fie au aceste țigări electronice în mână, fie au energizante. Aproape nimeni nu le vorbește despre aceste riscuri. Din păcate, cunosc și părinți care le permit copiilor lor să vapeze, considerând că este mai bine să vapeze, decât să fumeze, dar nu cunosc riscurile asupra sănătății pe care aceste produse le au”, a declarat Oana Matache pentru AGERPRES.

Deputata a explicat că organizatorii vor să implice medici care întâlnesc la Urgențe copii, adolescenți și adulți cu simptome cauzate de consumul acestor produse. Aceștia urmează să le explice elevilor riscurile, fără să îi moralizeze.

În cadrul întâlnirilor, elevii vor putea pune întrebări despre vapat și consumul de băuturi energizante. Specialiștii le vor spune și unde pot cere sprijin dacă au început să consume aceste produse și vor să renunțe.

Prima întâlnire va avea loc la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Buzău

„Cât de ușor îi este unui copil să spună «nu», când prietenii îi întind o țigară electronică? Și cui îi spune dacă a început deja să vapeze și vrea să se oprească? Cu astfel de întrebări vom merge în școli și licee. Vom vorbi deschis cu elevii și vom continua discuțiile în transmisiuni live”, a transmis președintele WBS, Ana Maria Pătru, printr-un comunicat.

Aceasta le-a invitat și pe mame să participe la discuții: „Ele ne pot spune ce întrebări aud acasă și de ce sprijin au nevoie ca să poată purta aceste discuții cu copiii lor. Vom avea în vedere și o inițiativă legislativă. Vrem să vedem, împreună cu specialiștii, ce măsuri ar proteja mai bine copiii”.

Prima întâlnire cu elevii este programată pentru 17 noiembrie 2026, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din municipiul Buzău.

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