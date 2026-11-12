Pe scurt: Rezaei nu a numit România, dar cotidianul iranian Kayhan a trecut săptămâna trecută instalațiile americane din România printre posibilele ținte, alături de cele din Marea Britanie, Italia, Grecia, Albania și Cipru. În martie, Teheranul avertizase direct Bucureștiul.

Iranul ar lovi bazele militare americane din Europa, dacă de pe ele ar decola avioane care să bombardeze teritoriul iranian, a avertizat miercuri, 11 noiembrie, Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională de la Teheran. România găzduiește militari și echipamente americane la Deveselu, Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii.

Rezaei a făcut declarațiile într-un interviu difuzat de televiziunea libaneză al-Mayadeen, apropiată de Iran, relatează AFP, citată de Digi24. Dacă avioane americane pleacă dintr-o bază aflată într-o țară europeană sau în altă regiune îndepărtată ca să bombardeze Iranul, „vom lovi aceste baze”, a spus oficialul iranian.

El a adăugat că răspunsul Iranului la eventuale noi lovituri americane ar viza cele mai îndepărtate instalații militare ale SUA, inclusiv unele pe care Teheranul nu le-a atacat până acum, potrivit Agerpres.

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România, pe lista unui ziar de la Teheran

Rezaei nu a numit România. Săptămâna trecută însă, cotidianul ultraconservator iranian Kayhan scria că instalațiile americane din Marea Britanie, Italia, Grecia, România, Albania și Cipru ar putea deveni ținte într-un nou război cu Statele Unite, potrivit AFP. Ziarul nu a indicat o anumită bază din România.

Pe teritoriul României, militarii americani sunt prezenți la Deveselu, în județul Olt, unde funcționează scutul antirachetă, la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, de lângă Constanța, și la baza aeriană de la Câmpia Turzii, în județul Cluj.

Nu este primul avertisment de acest fel. În martie, după ce România a aprobat dislocarea pe teritoriul său a unor avioane americane de realimentare, Iranul a amenințat direct România: Teheranul a transmis atunci că punerea bazelor la dispoziția SUA ar însemna implicarea într-o agresiune împotriva Iranului. Ministerul român de Externe a răspuns că România nu este parte a conflictului.

Războiul Iran–SUA, fără negocieri în acest moment

Războiul dintre Iran și Statele Unite a început pe 28 februarie, cu o ofensivă israeliano-americană asupra Iranului, și s-a extins apoi în mai multe țări din Orientul Mijlociu, potrivit Agerpres. Marți, secretarul de stat american Marco Rubio a exclus o operațiune militară majoră împotriva Iranului, după ce președintele Donald Trump apreciase drept puțin probabilă reluarea loviturilor.

Analiștii citați de AFP leagă tonul mai conciliant al lui Trump de înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, din 3 noiembrie.

Rezaei a mai spus că între Teheran și Washington nu au loc negocieri în acest moment și că Iranul nu va lăsa să iasă din țară nicio cantitate de material nuclear îmbogățit. Teheranul a denunțat și recompensa de până la 20 de milioane de dolari pe care armata americană a anunțat-o pentru informații despre programul nuclear iranian.

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