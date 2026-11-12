Pe scurt: Nvidia a pierdut o treime din valoarea de piață de la izbucnirea scandalului. Cazul ajunge și la Casa Albă, unde Huang pledase pentru relaxarea restricțiilor privind vânzarea de cipuri către China.

Jensen Huang, fondatorul Nvidia, a părăsit funcția de director general joi, 12 noiembrie 2026, în urma dezvăluirilor despre două relații extraconjugale care ar fi putut compromite securitatea companiei, potrivit El País. Una dintre femei este suspectată de spionaj în favoarea Chinei, iar cealaltă este o angajată aflată în subordinea sa.

Consiliul de administrație al Nvidia analiza înlocuirea lui Huang după descoperirea acestor relații. Nu este clar dacă a demisionat de bunăvoie sau a fost obligat să plece. Scandalul a ajuns până la Casa Albă și afectează o companie aflată în centrul industriei inteligenței artificiale.

Huang, în vârstă de 63 de ani, s-a născut în Taiwan și a crescut în Statele Unite. Unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii, el conducea cel mai mare producător de cipuri, o companie care deținuse poziția de cea mai valoroasă din lume după capitalizarea bursieră. Influența sa îl transformase într-un interlocutor important pentru interesele comerciale din Washington, Beijing, Taipei, Seul, Singapore și Tokyo.

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Nvidia a pierdut o treime din valoarea de piață de la izbucnirea scandalului

De la apariția primelor dezvăluiri, Nvidia a pierdut o treime din valoarea de piață, echivalentul a 1.800 de miliarde de dolari. Acțiunile au scăzut cu aproximativ 8% în tranzacțiile de după închiderea bursei de miercuri, 11 noiembrie 2026. Marii acționari au presat consiliul de administrație să îl înlăture pe Huang, de teama extinderii pierderilor la alte companii din sector.

Huang este cel mai mare acționar individual al Nvidia, cu o participație de aproape 4%. Presiunea asupra sa a crescut miercuri, 11 noiembrie 2026, zi de sărbătoare în SUA cu ocazia Zilei Veteranilor, când The New York Times a dezvăluit că ar fi avut și o relație cu Kimberly Powell, vicepreședinta Nvidia pentru sectorul sănătății. Potrivit ziarului, cei doi au fost văzuți în ipostaze afectuoase la un hotel din San Jose, California, după participarea la o conferință pentru dezvoltatori, în martie.

Dezvăluirile au afectat imaginea unui lider al industriei tehnologice cunoscut pentru aparițiile sale în geacă neagră de piele și pentru publicul numeros atras la conferințele pentru dezvoltatori. Huang poza cu admiratorii și era tratat ca o celebritate. Cu câteva luni înaintea scandalului, acceptase inclusiv cererea unei admiratoare de a-i semna pe piept.

Relația cu șefa Megaspeed a declanșat o anchetă internă la Nvidia

Scandalul a început cu dezvăluirea unei relații extraconjugale între Huang și Alice Huang, o femeie de afaceri chineză care conducea Megaspeed. Compania este suspectată că ar fi transmis autorităților de la Beijing informații despre Nvidia și despre politicile americane în domeniul inteligenței artificiale. Huang a recunoscut relația, iar consiliul de administrație a deschis o anchetă internă pentru a stabili împrejurările și amploarea cazului.

Alice Huang, cunoscută și sub numele Huang Le, conducea Megaspeed, companie cu sediul în Singapore. Aceasta este acuzată că ar fi cumpărat cipuri avansate Nvidia în valoare de milioane de dolari și le-ar fi introdus ilegal în China, ocolind restricțiile impuse de Washington asupra exporturilor de tehnologie către Beijing, în contextul competiției pentru supremație în inteligența artificială.

Cazul este sensibil și din cauza legăturilor apropiate dintre Huang și președintele american Donald Trump. Acesta îl cooptase drept consilier special pentru inteligență artificială, îl invita frecvent la Casa Albă și îl includea în deplasări externe dedicate chestiunilor comerciale. Huang l-a însoțit în Coreea de Sud în toamna anului 2025 și la Beijing în mai 2026, când Trump s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping.

Serviciile americane de informații l-ar fi avertizat pe Trump de cel puțin două ori despre existența unei presupuse spioane chineze cu legături la Nvidia. Primul avertisment a venit cu un an înainte, înaintea deplasării sale în Coreea de Sud pentru o întâlnire cu Xi Jinping.

În acea perioadă, Huang făcea presiuni pentru ridicarea parțială a restricțiilor privind vânzarea de semiconductori către China. După luni de negocieri, Nvidia a obținut o derogare care îi permitea să vândă cipuri unui număr limitat de companii chineze.

Al doilea avertisment a fost inclus într-un raport coordonat personal de secretarul de stat Marco Rubio și adresat unor înalți responsabili de la Casa Albă.

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