Pe scurt: La selecția precedentă, doar zece dintre cei peste 8.000 de candidați au fost admiși. Nici cei doi ani de pregătire nu garantează un loc într-o misiune spațială.

NASA recrutează o nouă generație de astronauți care ar putea păși pe Lună, locui și lucra într-o bază lunară sau participa la pregătirea primelor misiuni cu echipaj uman spre Marte.

Anunțul de angajare pentru 2026 indică un salariu anual de 164.395 de dolari, sumă estimativă care poate fi ajustată în anii următori, potrivit Mediafax.

Campania de recrutare a fost lansată pe 7 noiembrie 2026, iar dosarele pot fi depuse până la 3 decembrie 2026. Agenția spațială americană intenționează să anunțe persoanele selectate spre sfârșitul anului 2027, conform comunicatului său oficial.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Este un moment extraordinar pentru a te alătura corpului de astronauți NASA”, a declarat Jared Isaacman, administratorul agenției. Acesta a explicat că viitorii astronauți ar putea trăi și lucra pe Lună și contribui la dezvoltarea tehnologiilor necesare călătoriei spre Marte.

Posturile sunt disponibile exclusiv cetățenilor americani, care trebuie să aibă pregătire academică și experiență profesională în domenii specializate. În mod obișnuit, este necesară o diplomă de master într-un domeniu STEM, precum ingineria, informatica, biologia sau fizica.

NASA acceptă și alte calificări, între care studii doctorale avansate, diplome medicale și pregătire în școli recunoscute pentru piloți de încercare. Solicitanții trebuie să demonstreze cel puțin trei ani de experiență profesională relevantă. Pentru piloți există criterii alternative, bazate pe numărul de ore de zbor și pe tipul aeronavelor operate.

Candidații trebuie să treacă examinările medicale și să îndeplinească standardele NASA pentru misiuni spațiale de lungă durată. Agenția solicită, de asemenea, aptitudini de comunicare, conducere și lucru în echipă.

Concurența este ridicată chiar și pentru profesioniștii cu experiență. La precedenta campanie de recrutare, organizată în 2024, au fost depuse peste 8.000 de candidaturi. NASA a selectat dintre acestea doar zece persoane, în 2025.

Pregătirea durează aproximativ doi ani, dar nu garantează un zbor în spațiu

Cei admiși urmează aproximativ doi ani de pregătire la Centrul Spațial Johnson din Houston. Antrenamentele includ ieșiri în spațiu, utilizarea sistemelor robotice, operarea navelor și pregătirea pentru situații de urgență.

Finalizarea programului nu garantează participarea la o misiune spațială. Astronauții devin eligibili pentru repartizare, iar până atunci pot lucra la dezvoltarea vehiculelor și la susținerea misiunilor aflate în desfășurare.

NASA are 32 de astronauți activi. De la începutul programului său de selecție, în anii 1960, agenția a ales 370 de persoane pentru pregătirea de astronaut.

Recrutarea este legată de programul Artemis și de planurile NASA pentru stabilirea unei prezențe umane de durată pe Lună. Viitoarele misiuni vor viza inclusiv regiunea polului sud lunar, unde agenția intenționează să desfășoare cercetări și să dezvolte infrastructura necesară unei baze.

Ora de Sibiu a scris, în ianuarie 2026, despre amânarea pregătirilor NASA pentru zborul spre Lună, pe fondul prognozelor care indicau temperaturi apropiate de îngheț la baza de lansare de la Cape Canaveral, Florida.

Cererile pentru noua selecție pot fi depuse pe platforma federală USAJOBS până la 3 decembrie 2026, ora 23:59, ora de est a Statelor Unite. NASA va evalua dosarele în primele luni ale anului 2027, iar interviurile și testele finale sunt programate pentru primăvară și vară. Noua clasă de astronauți ar urma să fie anunțată în toamna anului 2027, iar pregătirea să înceapă în iarna 2027–2028.

Comentarii