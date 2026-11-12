În județul Sibiu au avut loc 872 de tranzacții cu unități individuale în perioada august–octombrie, în creștere cu 33,1% față de intervalul similar din 2025, conform datelor ANCPI analizate de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România, conform BRAT. În octombrie, în București au avut loc aproape 4.900 de tranzacții, cu 19,6% mai multe decât în octombrie 2025, iar la nivel național creșterea a fost de 3%.

Piața imobiliară din România a raportat pentru luna octombrie creșteri la nivel național și în câteva dintre piețele regionale majore din punctul de vedere al numărului de tranzacții cu unități individuale, potrivit celor mai recente date transmise de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Datele pentru luna octombrie sunt primele de după luna iunie care oferă o imagine mai relevantă asupra evoluției pieței, în contextul în care statisticile pentru perioada iulie-septembrie au fost influențate semnificativ de indisponibilitatea sistemului informatic e-Terra prin care se realizează înscrierea, gestiunea și evidența cadastrului și cărții funciare la nivel național a fost indisponibil în urma unui atac cibernetic.

La nivel național, ANCPI a raportat aproape 14.800 de tranzacții cu unități individuale în luna octombrie, în creștere cu 3% comparativ cu luna octombrie a anului trecut.

Creșterea pieței la nivel național a fost determinată în special de București, întrucât în Capitală au avut loc aproape 4.900 de tranzacții, în creștere cu 19,6%. Alte județe relevante pentru piața imobiliară au raportat creșteri procentuale chiar mai mari decât București: Constanța (+50,4%) și Timiș (+26,6%), ambele cu aproximativ 1.000 de tranzacții.

Totuși, au existat și județe majore în care tranzacțiile au scăzut: Ilfov (-10%, cu 700 de tranzacții), Cluj (-12,2%, cu 800 de tranzacții) și, mai ales, Brașov (-34,3%, cu mai puțin de 500 de tranzacții).

„Creșterea numărului de tranzacții în luna octombrie este un semnal încurajator pentru piața imobiliară, în special după perioada marcată de indisponibilitatea temporară a sistemului informatic e-Terra, utilizat pentru evidența cadastrală și înscrierea tranzacțiilor imobiliare în cartea funciară. Totuși, rezultatele trebuie interpretate cu prudență, întrucât o parte din evoluția pozitivă poate reflecta recuperarea unor tranzacții amânate în lunile precedente. Este de remarcat evoluția Bucureștiului, cea mai importantă piață imobiliară din România, care concentrează aproximativ o treime din tranzacțiile realizate la nivel național și unde s-a înregistrat o creștere de aproape 20% față de octombrie anul trecut. În același timp, evoluțiile diferite de la un județ la altul arată că este încă prematur să vorbim despre o revenire generalizată a pieței. Datele din noiembrie și decembrie ne vor arăta mai clar dacă tendința observată în octombrie se va menține”, a declarat Cătălina Ciorei, Head of Consumer Marketing, OLX Real Estate Europe (Storia și OLX Imobiliare în România).

Tranzacțiile, relativ stabile la nivel național în perioada august-octombrie 2026

Privite cumulat, datele pentru perioada august-octombrie 2026 trebuie interpretate cu prudență întrucât lunile august și septembrie au fost influențate de problemele sistemului informatic al ANCPI. Totuși, datele indică o relativă stabilitate a pieței comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Astfel, în acest interval de trei luni, la nivel național au avut loc peste 41.900 de tranzacții, în scădere cu 0,5% comparativ cu perioada august-octombrie 2025.

În acest caz, tranzacțiile s-au redus inclusiv în București, însă scăderea procentuală a fost mai degrabă redusă: -1,5%, la aproape 12.200 de tranzacții. De asemenea, tranzacțiile au scăzut și în Ilfov (-1,3%), Cluj (-1,8%) și, mai ales, în județul Brașov (-45%).

Pe de altă parte, alte trei județe majore din țară au înregistrat creșteri chiar și în acest interval: Iași (+11,3%), Constanța (+25%) și, mai ales, Timiș (+40,8%).

Județul Sibiu, creștere de 33,1% a tranzacțiilor în august–octombrie

În județul Sibiu, în perioada august–octombrie 2026 au fost înregistrate 872 de tranzacții cu unități individuale, cu 217 mai multe decât în aceeași perioadă din 2025, adică un plus de 33,1%, potrivit datelor ANCPI interpretate de Storia. Ipotecile active au ajuns la 624, în creștere cu 1,5% față de intervalul similar al anului trecut. Autorizațiile de construire, raportate pentru iulie–septembrie, au scăzut cu 57,8%, la 368.

Tranzacții, ipoteci active și autorizații de construire, pe județe. Sursa: date ANCPI interpretate de Storia

București, scădere mai mică decât media națională în primele 10 luni

La nivelul primelor 10 luni ale anului, piața imobiliară din România a raportat aproape 113.200 de tranzacții cu unități individuale, ceea ce reprezintă o scădere cu 15,5% comparativ cu perioada ianuarie-octombrie 2025.

București a înregistrat o scădere mai mică decât media națională (-11,3%), ca urmare a celor aproximativ 34.500 de tranzacții, în timp ce scăderi similare sau mai mari au avut loc în aproape toate județele majore: Ilfov (-11%, la 6.700 de tranzacții), Iași (-14,7%, la 5.100 de tranzacții), Cluj (-21,5%, la 6.400 de tranzacții), Constanța (-22,7%, la 6.300 de tranzacții) sau Brașov (-32,9%, la 4.500 de tranzacții).

Singurul județ relevant pentru piața imobiliară în care numărul de tranzacții este în creștere de la începutul anului este Timiș. Aici au fost raportate în total aproape 8.600 de tranzacții, cu 6,3% peste nivelul de anul trecut. De altfel, dacă facem abstracție de Capitală, Timiș este județul din România cu cel mai mare număr de tranzacții.

Piața ipotecilor, scădere similară cu cea a tranzacțiilor în 2026

Pe segmentul ipotecilor active, datele raportate de ANCPI arată o evoluție procentuală apropiată de cea a tranzacțiilor cu unități individuale.

În luna octombrie au existat 7.300 de ipoteci active, în scădere cu 1,5% comparativ cu octombrie 2025, în contextul în care București a înregistrat o creștere cu 11,2%, la peste 2.300 de ipoteci active. Creșteri au mai fost înregistrate în Brașov (+0,8%), Timiș (+8,3%) și Iași (+21,7%), în timp ce Cluj (-1,3%), Constanța (-7,6%) și Ilfov (-8,2%) au raportat scăderi.

Pentru perioada august-octombrie 2026, ANCPI a contabilizat aproape 23.000 de ipoteci active, foarte aproape de perioada similară a anului trecut (+0,2%). În acest caz, București a înregistrat o scădere cu 1,1%, la puțin peste 6.800 de ipoteci active, în timp ce scăderi majore au fost înregistrate în Brașov (-20,7%) și Ilfov (-32,7%). La polul opus, creșteri s-au înregistrat în Iași (+3,3%), Constanța (+7,8%), Timiș (+20,3%) și Cluj (+39,8%).

În primele 10 luni ale anului, numărul de ipoteci active a ajuns la aproape 64.500, cu 15,2% mai puține decât în perioada similară a anului trecut. Cu aproape 19.800 de ipoteci active, Capitala a raportat o scădere mai mică decât media națională (-12,7%), iar scăderile au afectat practic toate județele majore, inclusiv Iași (-9,8%), Timiș (-11%), Cluj (-12,2%) sau Constanța (-13,3%).

Este important de menționat că numărul de ipoteci active pe care îl raportează ANCPI include și creditele ipotecare de refinanțare. ANCPI nu oferă o statistică separată pentru acestea din urmă, însă uzual numeroase persoane aleg să-și refinanțeze creditele ipotecare pentru a beneficia de o perioadă de 3-5 ani de dobândă fixă.

Dobânda BNR rămâne la 6,5%, ROBOR stabil la 6,07%

În ședința din 6 octombrie, Banca Națională a României (BNR) a decis să mențină dobânda de politică monetară la 6,5%, valoare care nu a mai fost modificată din august 2024.

După o creștere într-un interval scurt de timp, de la 5,84% la 6,07%, indicele ROBOR la 3 luni s-a stabilizat în ultima lună în jurul valorii de 6,07%. Acest indice este utilizat pentru calcularea dobânzilor la creditele ipotecare acordate înainte de 1 mai 2019.

Între timp, indicele IRCC, utilizat pentru creditele acordate după 1 mai 2019, a crescut ușor la 1 octombrie, de la 5,56% la 5,57% și va avea această valoare până în 31 decembrie 2026. Creșterea cu 0,01 puncte procentuale vine după trei scăderi consecutive ale indicelui, care atinsese valoarea record de 6,06% în ultimul trimestru al anului trecut.

Suprafața locuințelor autorizate în mediul urban a crescut cu 4% în primele nouă luni

Între timp, cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS) despre autorizațiile de construire indică scăderi atât în luna septembrie, cât și la nivelul trimestrului al treilea, comparativ cu perioadele similare ale anului trecut.

Astfel, în luna septembrie, autoritățile locale au aprobat aproximativ 700 de proiecte rezidențiale în mediul urban la nivel național, în scădere cu 35,7% comparativ cu septembrie 2025, iar acestea au o suprafață totală de peste 407.000 de metri pătrați, în scădere cu 31,4% față de perioada similară a anului trecut. Între timp, mediul rural a raportat peste 1.500 de autorizații (-39,2%), cu o suprafață totală de peste 273.000 de metri pătrați (-34,4%). În ansamblu, la nivel național, datele cumulate indică peste 2.200 de autorizații (-38,2%) cu o suprafață totală de aproape 681.000 de metri pătrați, cu 32,7% mai mică decât în septembrie 2025.

Evoluția procentuală este foarte asemănătoare și dacă ne raportăm la cele mai recente trei luni pentru care există date, și anume iulie-septembrie 2026. Astfel, trimestrul al treilea al anului a adus peste 2.400 de autorizații în mediul urban (-25,6%), cu o suprafață totală de aproape 1,16 milioane de metri pătrați (-26,6%). În schimb, mediul rural a raportat aproximativ 5.500 de autorizații (-24,9%) cu o suprafață totală de 955.000 de metri pătrați (-23,8%). În total, la nivel național, au fost autorizate aproape 8.100 de proiecte imobiliare (-25,1%) cu o suprafață totală de 2,12 milioane de metri pătrați (-25,4%).

Autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale. Sursa: date INS interpretate de Storia

La nivelul primelor nouă luni ale anului, singurul indicator aflat în creștere comparativ cu perioada similară a anului trecut este cel al suprafeței autorizate în mediul urban (+4%), ca urmare a creșterilor puternice raportate în primele luni ale anului. Numărul de proiecte a scăzut însă cu 15,4%, la aproape 7.200. În mediul rural au fost emise peste 16.800 de autorizații (-15,5%) cu o suprafață totală de 2,82 milioane de metri pătrați (-16,9%). În total, la nivel național, au fost emise puțin peste 24.000 de autorizații (-15,5%) cu o suprafață totală de 6,67 milioane de metri pătrați, în scădere cu 6%.

Pe baza autorizațiilor de construire emise la nivel național în primele nouă luni ale anului, în România au fost autorizate aproape 62.400 de locuințe, cu 2% mai puține decât locuințele autorizate în perioada similară din 2025.

Aproximativ o treime dintre locuințe sunt autorizate în regiunea București-Ilfov, care a raportat creșteri semnificative comparativ cu perioada similară a anului trecut. În Capitală au fost autorizate 10.900 de locuințe (+43,6%), în timp ce în Ilfov au fost autorizate aproape 10.600 de locuințe (+15,3%).

Alte județe majore cu mai multe locuințe autorizate sunt Cluj (+14,9%) și Constanța (+17,9%), în timp ce scăderi s-au înregistrat în Timiș (-3,8%), Brașov (-26,4%) și Iași (-46,2%).

Euro, în medie 5,3385 lei în octombrie

Potrivit datelor raportate de Banca Națională a României (BNR), moneda euro, folosită ca reper în aproape orice tranzacție imobiliară, a avut în luna octombrie 2026 o valoare medie de 5,3385 lei, în creștere cu 1,43% comparativ cu valoarea medie de 5,2630 lei din septembrie 2026 și cu 4,94% comparativ cu valoarea medie de 5,0873 lei din octombrie 2025.

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