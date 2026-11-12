Pe scurt: Junioarele de la Champions U17 A încep sezonul cu ținta unui podium național, iar CSU Sibiu dispută două meciuri cu Mara Baia Mare. Programul include și un duel între cele două formații Champions.

Opt meciuri oficiale de volei sunt programate la Sibiu de vineri, 13 noiembrie, până duminică, 15 noiembrie 2026, în Sala CSS și Sala Transilvania.

Potrivit comunicatului de presă transmis pentru anunțarea partidelor, vor participa patru echipe sibiene: Champions U17 A, Champions U17 B, CSS Sibiu și CSU Sibiu.

Champions U17 A începe sezonul cu obiectivul unui podium național

La junioare, Champions U17 A debutează în noul sezon cu obiectivul de a urca pe podiumul național. Echipa a încheiat ediția precedentă pe locul al patrulea.

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Champions U17 B revine în competiție după turneul de la Blaj, iar CSS Sibiu completează prezența locală. Alături de cele trei formații sibiene, în programul turneului figurează ACS Total Sport Alba Iulia.

La Sala CSS sunt anunțate șase partide, inclusiv duelul dintre cele două echipe Champions. Programul transmis este împărțit în trei grupe de câte două meciuri, fără precizarea explicită a zilei aferente fiecărei grupe:

Ora 13:00 – ACS Total Sport Alba Iulia – ACS Champions Sibiu B;

Ora 15:00 – CSS Sibiu – ACS Champions Sibiu A.

Ora 15:00 – CSS Sibiu – ACS Champions Sibiu A. Ora 10:00 – ACS Champions Sibiu A – ACS Champions Sibiu B;

Ora 12:00 – CSS Sibiu – ACS Total Sport Alba Iulia.

Ora 12:00 – CSS Sibiu – ACS Total Sport Alba Iulia. Ora 15:30 – ACS Champions Sibiu A – ACS Total Sport Alba Iulia;

Ora 17:30 – CSS Sibiu – ACS Champions Sibiu B.

CSU Sibiu dispută două meciuri cu Mara Baia Mare

În paralel cu întrecerea junioarelor, Sala Transilvania va găzdui două partide din campionatul senioarelor. CSU Sibiu întâlnește Mara Baia Mare în Divizia A2 Vest.

Cele două echipe vor disputa atât meciul tur, cât și returul, acesta din urmă fiind programat în devans. Comunicatul nu precizează zilele și orele de începere ale celor două întâlniri de la Sala Transilvania.

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