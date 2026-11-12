Mircea Rednic vrea să pună umărul la promovarea lui Inter Sibiu în Liga 2: ”E păcat de orașul ăsta frumos”

Mircea Rednic dă o mână de ajutor la Inter Sibiu și speră ca echipa de pe malul Cibinului să promoveze în acest sezon la Liga 2.

Stabilit temporar la Sibiu, pentru a fi alături de sora sa, Mircea Rednic se implică la antrenamentele echipei de Liga 3, pentru a îl sprijini pe antrenorul principal, Mihai Ianc.

Reputatul tehnician vrea să revină în antrenorat în Belgia, unde discută pentru a prelua o echipă.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Rednic speră ca echipa coordonată de Teodor Birț să facă pasul la Liga 2 încă de la finalul acestui sezon. ”E păcat de orașul ăsta frumos, de stadionul pe care-l au, să nu reușească să promoveze anul acesta în Liga 2. Eu ajut doar cu sfaturi și la antrenamente, nu altceva, pe Inter, echipa adevărată a Sibiului. Merg la antrenamente, îi mai dau sfaturi lui Mihai Ianc, cu care mă înțeleg foarte bine și care a accepat să colaborăm, dar nimic mai mult. El face echipa, eu doar îmi dau cu părerea legat de jucătorii care sunt. Și vă spun că sunt 4-5 jucători tineri foarte, foarte talentați” spus Mircea Rednic la GSP live.

Tehnicianul se implică la echipă datorită relației de prietenie cu Teodor Birț, membru în Consiliul de Administrație al clubului și cel care a reînviat brandul Inter. ”Am avut o problemă în familie, sora mea nu se simte prea bine și vreau să fiu alături de ea. De asta sunt în zonă și dacă tot sunt aici, am spus ca la experiența pe care o am, să-i ajut și pe cei de aici, din Sibiu. O fac pentru că am o relație foarte bine cu Doru Birț, el e cel care a preluat Hermannstadt și a promovat echipa în prima ligă, dar apoi au venit investitorii și s-a retras. Dar el m-a rugat, dacă tot sunt în zonă, să-i ajut. O fac cu mare plăcere, pentru că încă-mi place, îmi doresc să fac antrenorat și mă ajută. Sper ca sora mea să treacă peste acest moment și să-mi văd de mine, ca antrenor”, a mai dezvăluit Rednic.

Teodor Birț a fost președinte la FC Hermannstadt din momentul înființării, în 2015, până în august 2019, reușind promovări succesive, din Liga 4 până în Liga 1.

Comentarii