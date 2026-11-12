Mitică Dragomir, achitat definitiv în dosarul RCS&RDS după nouă ani de procese: ÎCCJ a respins apelul DNA

Pe scurt: ÎCCJ a respins miercuri apelul DNA și a menținut achitarea tuturor inculpaților din dosarul drepturilor TV ale Ligii 1, printre care fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir. DNA îl acuzase că a primit 3,1 milioane de euro de la RCS&RDS. Condamnarea din 2019 fusese anulată în 2021, iar la rejudecare Curtea de Apel a decis că fapta nu există.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a fost achitat definitiv miercuri în dosarul privind drepturile TV ale Ligii 1, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins apelul DNA.

Procurorii îl acuzaseră că ar fi pretins 3,5 milioane de euro și ar fi primit 3,1 milioane de euro de la RCS&RDS, compania care deținea atunci drepturile de televizare ale meciurilor. Odată cu Dragomir au rămas achitați definitiv toți ceilalți inculpați, printre care fostul administrator al RCS&RDS, Ioan Bendei, și compania, devenită între timp Digi România, potrivit Adevărul

Ce a decis instanța supremă

ÎCCJ a respins ca nefondat apelul DNA împotriva sentinței din 25 noiembrie 2025 a Curții de Apel București, care îi achitase pe toți inculpații, considerând că fapta nu există. Decizia este definitivă, iar motivarea instanței supreme nu a fost încă publicată.

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La Curtea de Apel, judecătoarea a apreciat că acuzațiile nu erau susținute de probe suficient de solide și că procurorii își construiseră explicația pe presupuneri, potrivit Adevărul. Instanța a reținut și că cele 3,1 milioane de euro au fost investite în modernizarea clădirii în care funcționa Crystal Palace Ballrooms, sală de evenimente administrată de fiul lui Dragomir, iar RCS&RDS a preluat ulterior afacerea și activele.

Ce susținea DNA

Potrivit rechizitoriului, banii au fost plătiți între august 2009 și mai 2011, în 27 de tranșe, către Bodu SRL, firma deținută de fiul lui Dragomir, în baza unui contract de asociere pentru afacerea Crystal Palace Ballrooms. DNA a considerat că asocierea a fost o modalitate de a ascunde mita, cerută în perioada în care RCS&RDS voia modificarea unor condiții din contractul pentru drepturile TV, câștigat în 2008 pentru 101,15 milioane de euro.

Nouă ani de procese

Dragomir a fost pus sub control judiciar în mai 2017 și trimis în judecată în august același an, alături de alte șase persoane și trei firme. În ianuarie 2019, Tribunalul București l-a condamnat la patru ani de închisoare cu executare.

Hotărârea a fost anulată în noiembrie 2021, când Curtea de Apel București a constatat că dosarul fusese judecat de o instanță necompetentă și a dispus rejudecarea de la zero. Unul dintre inculpați, fiul lui Dragomir, era avocat, chiar dacă avea activitatea suspendată, iar asta muta cauza la Curtea de Apel.

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