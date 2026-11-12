Cei trei bărbați răniți miercuri seara în accidentul produs pe un drum tehnologic din apropierea localității Boița nu au suferit leziuni grave, care să le pună viața în pericol.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, victimele sunt cetățeni turci și lucrează pe șantierul autostrăzii Sibiu–Pitești.

Accidentul s-a produs pe un drum tehnologic aferent șantierului autostrăzii, unde autoturismul în care se aflau cei trei bărbați s-a răsturnat. La sosirea echipajelor de intervenție, toți cei trei ocupanți s-au autoevacuat din mașina contorsionată.

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Primele diagnostice stabilite de echipajele ISU și SAJ

Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a fost preluat de un echipaj SMURD, după ce a suferit un traumatism lombar. Ceilalți doi, în vârstă de 37 și 31 de ani, au fost transportați de Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, cu traumatisme la nivelul coloanei cervicale și lombare, precum și cu excoriații.

Au fost externați și au primit recomandări medicale

Toți trei au fost transportați miercuri seara, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Sibiu pentru investigații suplimentare. Din fericire, leziunile nu au fost grave, iar după efectuarea examinărilor medicale s-a decis că niciunul dintre ei nu necesită internare.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, cei trei bărbați au fost externați cu recomandări medicale și vor urma un tratament la domiciliu.

Accidentul s-a produs pe un drum închis circulației publice

Un aspect important al cazului este locul în care s-a produs accidentul. Poliția Sibiu a precizat că autoturismul s-a răsturnat pe un drum tehnologic, aflat în afara drumurilor deschise circulației publice.

Deocamdată, nu se știe cu exactitate ce a dus la răsturnarea mașinii, însă primele indicii arată că șoferul ar fi avut o viteză neadaptată la condițiile de drum și nu ar fi fost suficient de atent la volan.

Din acest motiv, legea tratează diferit un astfel de caz față de un accident produs pe un drum public. Regulile de circulație privind dreptul de a conduce sau consumul de alcool nu se aplică în același fel pe un drum tehnologic.

Conform procedurilor, în cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

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