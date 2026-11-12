Pe scurt: De la primele antrenamente la Onești până la cele cinci medalii olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci a construit un palmares cu 16 titluri majore. Două elemente de la paralele îi poartă numele.

Nadia Comăneci, prima gimnastă din istorie care a obținut nota 10 perfect, împlinește joi, 12 noiembrie 2026, 65 de ani.

Multipla campioană olimpică, mondială și europeană, supranumită „Zeița de la Montreal”, le-a mulțumit celor care i-au transmis urări, potrivit Știrile ProTV.

„Mulțumesc mult pentru mesaje și urări. Mi-ați făcut ziua frumoasă. Sunt recunoscătoare tuturor”, a transmis Nadia într-un mesaj pe Facebook.

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În 2026 se împlinesc 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, ediție rămasă în istoria sportului drept „Olimpiada Nadia Comăneci”.

Gimnasta română a primit atunci șapte note de 10, primele acordate în concursurile oficiale de gimnastică, și a stabilit un „record absolut”: 20 de puncte la paralele inegale, potrivit codului de punctaj de la acea vreme.

La Montreal, Nadia a câștigat cinci medalii olimpice: trei de aur, la individual compus, bârnă și paralele, una de argint, cu echipa României, și una de bronz, la sol.

Ora de Sibiu a scris, în iulie 2025, despre legea prin care 2026 a devenit „Anul Nadia Comăneci”, pentru a marca 50 de ani de la primul 10 perfect.

Nadia a început gimnastica la cinci ani, la Onești

Născută la 12 noiembrie 1961, la Onești, Nadia Comăneci a început gimnastica la vârsta de cinci ani. A fost selecționată de antrenorul Marcel Duncan și legitimată la AS Flacăra Onești.

Din 1971 a fost antrenată de Bela și Martha Karolyi. La 11 ani a câștigat primul său titlu de campioană națională absolută, iar jumătate de an mai târziu a concurat la categoria maestre, unde a ocupat locul al treilea.

Primul mare succes peste hotare a venit în 1974, când a câștigat concursul de individual compus din cadrul Cupei Prieteniei de la Gera, în Republica Democrată Germană. În 1975 a obținut „Trofeul Campioanelor”, la Londra, înaintea performanțelor olimpice de la Montreal din 1976.

După 1977, Nadia s-a pregătit la București cu antrenorii Iosif Hidi, Gheorghe Condovici, Atanasia Albu, aceasta din urmă în perioada septembrie 1977 – august 1988, precum și cu Gheorghe Gorgoi și Anca Grigoraș, în perioada aprilie 1980 – august 1981.

La Campionatele Mondiale din 1978, de la Strasbourg, a cucerit primul titlu mondial la bârnă pentru gimnastica românească. La aceeași competiție a obținut două medalii de argint, la sărituri și cu echipa.

În 1979, la Campionatele Mondiale de la Fort Worth, în Statele Unite, Nadia a făcut parte din echipa României care a câștigat primul titlu mondial pe echipe din istoria gimnasticii românești, cu 389,550 de puncte.

A câștigat de trei ori consecutiv titlul de campioană continentală și a intrat definitiv în posesia „Cupei Europei”, fiind prima gimnastă care a reușit această performanță.

La „Cupa Mondială” din 1979, desfășurată la Tokyo, s-a clasat pe primul loc la sol și sărituri, pe locul al doilea la bârnă și pe locul al treilea la individual compus. În 1981, la Universiada de la București, a obținut cinci medalii de aur.

Palmaresul Nadiei cuprinde 25 de medalii la marile competiții

Nadia Comăneci s-a retras din activitatea competițională în 1984, cu 25 de medalii, dintre care 16 de aur, câștigate la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Campionatele Europene.

În codul de punctaj al Federației Internaționale de Gimnastică sunt incluse, la paralele inegale, două elemente care îi poartă numele: „coborâre Comăneci” și „salt Comăneci”.

În noiembrie 1989, Nadia a emigrat în Statele Unite ale Americii, apoi în Canada. Ulterior a revenit în SUA și s-a stabilit la Oklahoma. S-a căsătorit cu Bart Conner, campion de gimnastică al SUA și campion olimpic. Cei doi au un băiat, Dylan Paul, născut în 2006.

În 1996, Nadia a fost aleasă președinte de onoare al Federației Române de Gimnastică. Fundația Americană pentru Sport Feminin, care premiază anual femeile cu merite deosebite în sport, i-a acordat „Premiul Flo Hyman” în 1998. Nadia și performanțele sale au fost incluse și în „Hall of Fame” al gimnasticii mondiale.

Din partea Comitetului Olimpic Român a primit „Colanul Olimpic”, iar în anul 2000 i s-a conferit Ordinul național „Steaua României” în grad de comandor.

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