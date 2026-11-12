Pe scurt: Bucureștiul analizează modelul Poloniei, care oferă 15.000 de dolari anual pentru fiecare militar american la o viitoare bază permanentă. Nicușor Dan cere și mai multe echipamente pentru securitatea Mării Negre.

România este dispusă să plătească Statele Unite pentru a menține și chiar a crește numărul militarilor americani staționați pe teritoriul țării, după ce administrația Donald Trump a început să reducă prezența militară în Europa.

Președintele Nicușor Dan a declarat pentru Financial Times că a prezentat Washingtonului o propunere privind împărțirea costurilor, potrivit ZF.

„Am propus câteva cifre privind trupele și împărțirea costurilor”, a declarat Nicușor Dan pentru Financial Times, precizând că România își dorește o prezență militară americană mai puternică.

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România analizează o contribuție financiară după modelul Poloniei

Propunerea Bucureștiului este inspirată de modelul Poloniei, care s-a oferit să plătească Washingtonului 15.000 de dolari pe an pentru fiecare militar american staționat la o viitoare bază permanentă, denumită Fort Trump. Potrivit Administrației Prezidențiale, România analizează o contribuție financiară similară celei propuse de Varșovia.

În România sunt staționați 1.172 de militari americani, față de aproximativ 1.700 anterior, ceea ce înseamnă o reducere de peste 500 de soldați.

Nicușor Dan a prezentat oferta subsecretarului american al Apărării, Elbridge Colby, în timpul vizitei acestuia în România și Polonia, cele mai populate două state de pe flancul estic al NATO.

Discuțiile au loc în condițiile în care administrația Trump analizează reducerea prezenței militare americane în Europa. Colby a susținut anterior necesitatea unei prezențe americane „mai limitate și mai concentrate” pe continent, în timp ce Pentagonul, condus de Pete Hegseth, a amenințat în repetate rânduri cu reduceri semnificative ale efectivelor.

Polonia, unde sunt staționați aproximativ 10.000 de militari americani în 12 amplasamente, încearcă să obțină construirea unei baze permanente care să poarte numele președintelui Donald Trump. Varșovia s-a oferit să suporte atât costurile construirii bazei, cât și o contribuție anuală pentru fiecare militar american care ar urma să fie staționat acolo.

După o întâlnire cu Pete Hegseth, ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că oficialul american i-a transmis că „totul se îndreaptă în direcția bună”. Varșovia a interpretat mesajul drept un acord de principiu pentru construirea bazei.

Nicușor Dan vrea echipamente suplimentare pentru securitatea Mării Negre

Președintele României a explicat că Bucureștiul și Varșovia au poziții foarte apropiate în privința Rusiei și a securității regionale.

„Avem o politică externă foarte, foarte asemănătoare cu cea a Poloniei. Înțelegem amenințarea Rusiei și înțelegem modul în care războiul din Ucraina ne amenință securitatea”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a precizat că România și-a consolidat apărarea aeriană cu ajutorul aliaților și intenționează să investească suplimentar în securitatea Mării Negre.

„În cazul dronelor care au ajuns pe teritoriul nostru, am primit ajutor, iar acum suntem mult mai bine protejați. Intenționăm să facem același lucru în Marea Neagră, să suplimentăm echipamentele și să fim mai bine pregătiți, dar fără să escaladăm situația.”

Ora de Sibiu a scris, în iunie 2026, despre solicitarea lui Nicușor Dan pentru întărirea prezenței NATO și a capabilităților anti-dronă în România, formulată la Bruxelles pe fondul incidentelor din zona Mării Negre.

Președintele a amintit că Bucureștiul a permis forțelor americane să utilizeze baza Mihail Kogălniceanu în timpul operațiunilor militare ale administrației Trump împotriva Iranului din 2026, în timp ce alte capitale europene au refuzat să ofere acces la propriile facilități.

România își majorează treptat cheltuielile pentru apărare, dar deficitul bugetar ridicat limitează capacitatea Bucureștiului de a ajunge la nivelul Poloniei, ale cărei cheltuieli militare se apropie deja de 5% din PIB.

Sandu-Valentin Mateiu, fost comandant în Marina Română și expert militar, a explicat pentru Financial Times că militarii americani aflați în România sunt concentrați în principal pe asigurarea funcționării bazelor militare.

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