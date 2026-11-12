Pe scurt: Interdicția de export pentru oi și capre expiră pe 31 decembrie 2026, dar Comisia Europeană intenționează să o prelungească pentru restul țării. Regulamentul european interzice exportul animalelor vaccinate, iar România vaccinează împotriva variolei până în 2028. Județul Sibiu are între 500.000 și 550.000 de ovine.

Crescătorii de oi și capre din județul Sibiu au puține șanse să poată vinde animale vii în celelalte țări ale Uniunii Europene după 1 ianuarie 2027, când expiră actuala interdicție. Comisia Europeană intenționează să prelungească restricțiile la export, a spus Cristian Mortasivu, director în cadrul ANSVSA, la o întâlnire la Camera Deputaților, potrivit Economica.net.

Excepția ar putea fi doar Tulcea și Constanța, unde animalele sunt vaccinate împotriva ambelor boli care au blocat comerțul: pesta micilor rumegătoare și variola ovină și caprină.

„Pentru teritoriul țării, șansele sunt destul de reduse să reluăm exportul intraunional. (…) Comisia Europeană ne-a spus verde în față că intenționează să prelungească restricțiile de export”, a declarat Mortasivu, directorul Direcției Generale Sănătatea și Bunăstarea Animalelor din ANSVSA.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

De ce rămâne blocat exportul

Interdicția impusă de Comisia Europeană din 17 iunie, ca măsură de urgență, este valabilă până la 31 decembrie 2026. Problema este regulamentul european privind vaccinarea, care interzice exportul animalelor vaccinate, în timp ce România vaccinează împotriva variolei în toată țara.

Potrivit regulilor în vigoare, o țară își recapătă statutul de zonă liberă de variolă, și odată cu el dreptul de a exporta, abia la opt luni după ultima vaccinare. Planul României prevede o campanie de vaccinare împotriva variolei în 2027 și încă una în primăvara lui 2028.

Comisia a propus modificarea regulamentului, iar negocierile sunt avansate, a spus Mortasivu. În forma care urmează să intre în vigoare, carnea și laptele animalelor vaccinate împotriva pestei micilor rumegătoare nu vor mai avea restricții.

Vicepreședintele ANSVSA, Csutak László Nagy, crede că regulamentul va fi modificat până în primăvară și că, după modelul Franței și al Angliei, vor putea fi cerute derogări pentru redeschiderea pieței europene. Dacă sunt îndeplinite condițiile, livrările de animale vaccinate către țări din afara UE ar putea fi reluate din primul trimestru al anului 2027, a spus el.

Ce variante au crescătorii din Sibiu

Tulcea și Constanța au devenit „zonă vaccinală” pentru ambele boli, de unde animalele vii pot fi exportate în țări din afara Uniunii Europene care le acceptă. România are deja acorduri cu șapte state arabe, care cer o perioadă de așteptare de 21 de zile după vaccinare.

Crescătorii din restul țării, inclusiv cei din județul Sibiu, își pot vinde animalele în cele două județe, unde acestea pot primi ambele vaccinuri înainte de export. O altă variantă este un cod de exploatație temporar în Tulcea sau Constanța.

„Crescătorii pot chiar să își facă un cod de exploatație temporar în Tulcea sau Constanța pentru ca animalele să poată fi vaccinate cu ambele vaccinuri”, a explicat Mortasivu.

Între vaccinare și export trebuie să treacă o perioadă în care se formează imunitatea. Comisia propune 21 de zile pentru vaccinul împotriva pestei și 28 de zile pentru cel împotriva variolei, însă condițiile se stabilesc cu statele de destinație, potrivit directorului ANSVSA.

În Tulcea și Constanța există aproximativ 30 de centre de colectare a animalelor, cu o capacitate de circa 3 milioane de capete, arată datele ANSVSA. Până acum, acolo au fost vaccinate cu ambele vaccinuri 150.000 de animale.

Sibiul are peste o jumătate de milion de oi

Județul Sibiu are între 500.000 și 550.000 de ovine, în funcție de perioada anului, potrivit estimării făcute în octombrie de Direcția Sanitar-Veterinară Sibiu. Pentru județ au fost anunțate atunci 25.000 de doze de vaccin în prima tranșă, cu prioritate pentru animalele destinate vânzării.

La nivel național, România a primit gratuit de la Comisia Europeană 300.000 de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare și 800.000 împotriva variolei. După ce se termină, vaccinarea va fi plătită de la bugetul de stat. Ținta este ca cel puțin 85% dintre exploatații și 95% dintre animale să fie vaccinate.

Restricțiile au fost reinstituite după ce România, singura țară din UE care a făcut un screening național al animalelor, a descoperit în urma lui șase focare de pestă a micilor rumegătoare, a explicat Mortasivu.

Citește și: Ghiță Ciobanul, sceptic după primul pas pentru deblocarea exporturilor de oi: „Promisiuni au mai fost făcute”

Comentarii