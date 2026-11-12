Pe scurt: În Bali, turismul consumă aproximativ 65% din apa insulei, iar în Sedona, sub 10.000 de locuitori primesc anual 3 milioane de turiști. Lista Fodor’s explică unde vacanțele de masă apasă cel mai greu asupra comunităților.

Riviera Albaneză, Coasta Amalfitană, Bali, Corsica, Edinburgh, Kyoto, Ngorongoro și Sedona sunt cele opt destinații incluse de ghidul turistic american Fodor’s în „No List” pentru 2027.

Selecția atrage atenția asupra efectelor turismului de masă, de la drumuri și plaje aglomerate până la lipsa locuințelor pentru localnici, potrivit Mediafax, care citează SiViaggia.

Lista nu este un îndemn la boicot. Fodor’s le cere turiștilor să se gândească la felul în care își organizează vacanțele, astfel încât să nu agraveze aglomerația și să respecte economia locală.

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Coasta Amalfitană, Riviera Albaneză și Bali resimt presiunea turismului de masă

Pe Coasta Amalfitană, mii de oameni încearcă să circule în același timp pe un singur drum principal, Statala 163. Traficul blochează deplasările, iar autobuzele sunt pline. Închirierile turistice fac tot mai dificilă găsirea unei case pentru localnici.

Presiunea se resimte și pe Sentiero degli Dei, celebra potecă de deasupra mării. Deschiderea aeroportului din Salerno a adus și mai mulți turiști în zonă. Fodor’s recomandă vizitele în afara sezonului și cazarea la proprietari locali.

Riviera Albaneză a fost prezentată ani la rând drept alternativa ieftină la plajele grecești. Au urmat investițiile, hotelurile și afluxul de turiști: în 2025, Albania a primit 12,47 milioane de vizitatori.

În Ksamil și Dhërmi au apărut probleme cu gunoiul, apele uzate și construcțiile noi, iar unele proiecte se apropie de zone naturale protejate. Ghidul propune vizitarea altor zone ale țării, de la Alpii Albanezi la râul Vjosa.

Bali revine pe listă după un an de pauză. În 2025, insula a găzduit aproape 7 milioane de turiști străini, iar sistemul de colectare a gunoiului a cedat. Turismul consumă aproximativ 65% din apa insulei, în timp ce noi hoteluri sunt construite pe locul orezăriilor.

În Corsica, aglomerația din lunile de vară pune presiune pe drumuri și pe piața locuințelor și alimentează tensiuni sociale și politice.

Edinburgh și Kyoto introduc măsuri, iar comunitățile masai reclamă presiuni

Pe Royal Mile din Edinburgh, BBC a numărat 72 de magazine de suveniruri în 2025. Localnicii găsesc tot mai greu magazine pentru cumpărăturile de zi cu zi, iar locuințele sunt închiriate pe termen scurt, mai ales în timpul Festivalului Fringe. Orașul a introdus o taxă pe înnoptare, din care finanțează și locuințe.

Kyoto a înregistrat în 2025 un record de 62,79 milioane de vizite turistice. Autobuzele supraaglomerate și comportamentul lipsit de respect al unor turiști au dus la restricții, în special în cartierul istoric Gion. Pentru 2027 sunt pregătite noi măsuri, inclusiv modificări ale tarifelor de transport și ale taxelor de intrare în unele monumente.

În Ngorongoro, în Tanzania, comunitățile masai spun că sunt presate să își părăsească pământurile ancestrale. Guvernul prezintă mutările drept voluntare, însă Human Rights Watch a documentat încălcări grave. Unele organizații masai le cer turiștilor să nu mai vină până când situația nu se schimbă.

Sedona, în Arizona, are sub 10.000 de locuitori și primește 3 milioane de turiști anual. Pentru această destinație, Fodor’s recomandă cazarea la hotel în locul caselor de vacanță.

Pe lângă lista locurilor de evitat, Fodor’s a publicat 27 de destinații alternative, grupate pe regiuni: Africa, Asia, Australia și Pacific, America Centrală și Caraibe, Europa și America de Sud.

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