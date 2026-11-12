Europarlamentarul USR Dan Barna l-a invitat la Parlamentul European pe sibianul Paul Itu, singurul elev din județul Sibiu care a obținut media 10 la Bacalaureat în 2026.

Paul Itu este acum student la Faculty of Economics and Business a universității KU Leuven, în Bruxelles, a scris Barna joi, 12 noiembrie, într-o postare pe Facebook. Același mesaj a fost publicat și pe contul său de X.

„L-am invitat la Parlamentul European pe Paul Itu”

Europarlamentarul spune că l-a găsit pe tânăr pe Instagram — „tăblița cu plaivaz a lumii de zi”, cum o numește — și l-a chemat la Parlamentul European.

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Îl descrie ca pe un tânăr „civilizat, politicos, modest”, „cu o curiozitate autentică și fără ifosele atât de des asociate cu tinerețea”. Îi citează o vorbă a lui Paul: „eu sunt jucător de baschet dar cu două luni înainte de BAC am luat examenul în serios”.

„Paul este, fără a exagera, un tânăr remarcabil, un tânăr care mi-a reconfirmat încrederea în viitor dincolo de incertitudinile prezentului”, a scris Barna. „Mulțumesc Paul și succes în orice cale vei alege în viață.”

„Fiecare generație are elitele, tărâmul ei de mijloc și loazele sale”

În aceeași postare, Barna spune că aude des „povestea aia că tinerii din ziua de azi nu sunt dom’le bine”, că „nu vor mai fi în stare să ne plătească pensiile” sau că „nu se vor descurca”:

„Eu nu cred în asta. Eu cred că fiecare generație are elitele, tărâmul ei de mijloc și loazele sale. Eu cred că dacă de 5000-6000 de ani lumea, să-i spunem organizată, a reușit să meargă mai departe și să progreseze până la a trimite oameni în spațiu sau a printa azi cu propriile-ți celule componente de organe ca piese de schimb, va continua să meargă mai departe, pentru că mereu vor exista oameni cu lumini în ochi, cu viziune, minte și suflet pentru a ne duce mai departe.”

Ora de Sibiu a scris despre rezultatul lui Paul la Bacalaureat în iulie, când a absolvit Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu.

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