Pe scurt: Baschetbalist și student în Belgia, Paul Itu i-a povestit lui Dan Barna că a luat Bacalaureatul în serios cu două luni înainte de examen. Întâlnirea l-a făcut pe europarlamentar să vorbească despre încrederea în generațiile tinere.

Paul Itu, singurul elev din județul Sibiu cu media 10 la Bacalaureat în 2026, a fost invitat la Parlamentul European de europarlamentarul USR Dan Barna. Acesta a relatat întâlnirea într-o postare pe Facebook, în care a explicat că a folosit Instagramul pentru a-i adresa invitația.

Tânărul este acum student la Faculty of Economics and Business, KU Leuven, în Bruxelles. Barna l-a descris drept civilizat, politicos și modest și a redat explicația lui Paul despre pregătirea pentru examen: „eu sunt jucător de baschet dar cu două luni înainte de BAC am luat examenul în serios”.

Ora de Sibiu a scris în iulie 2026 despre plecarea lui Paul Itu la studii în Belgia. Absolvent al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, acesta joacă și baschet la CSU.

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În mesajul său, europarlamentarul a respins criticile la adresa tinerilor, inclusiv ideea că aceștia nu se vor descurca sau nu vor putea susține pensiile generațiilor mai în vârstă. „Eu nu cred în asta. Eu cred că fiecare generație are elitele, tărâmul ei de mijloc și loazele sale”, a scris Dan Barna.

El și-a argumentat încrederea în generațiile tinere prin progresul omenirii de-a lungul a 5.000–6.000 de ani, de la organizarea societății până la trimiterea oamenilor în spațiu și imprimarea unor componente de organe folosind propriile celule. În opinia sa, progresul va continua deoarece vor exista mereu oameni cu viziune, inteligență și implicare.

Despre Paul, Barna a spus că are „o curiozitate autentică” și că întâlnirea i-a reconfirmat încrederea în viitor, în ciuda incertitudinilor prezentului. „Mulțumesc Paul și succes în orice cale vei alege în viață”, a fost mesajul adresat tânărului.

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