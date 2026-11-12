În urmă cu patru ani, un bichon negru, rănit și speriat, a fost salvat de o familie din Daia pentru doar 50 de lei. Cățelul, pe care fostul stăpân nu-l mai voia, a ajuns în brațele unei fetițe și a avut nevoie de un an și jumătate ca să învețe să aibă din nou încredere în oameni. Astăzi, Nikos este de nedespărțit de familia care l-a adoptat.

În noaptea dinaintea Sfântului Nicolae, copiii își lustruiesc ghetuțele și le pun la ușă, cu speranța că dimineața vor găsi în ele ceva bun. Acum 4 ani, cadoul Aniei nu a încăput în ghetuțe. Avea patru lăbuțe, blana neagră și ochii unui suflet care nu mai avea încredere în nimeni. Îl cheamă Nicolae, dar acasă toată lumea îi spune Nikos.

Povestea a început într-o seară de decembrie, la pensiunea pentru câini Adulmecătorii din Daia, unde Victoria Hadăr locuiește împreună cu familia ei și cu cei 11 câini ai lor. Se înserase devreme, ca în toate serile de iarnă, iar Victoria și fiica ei, Anya, erau afară, pe teren, când din apropiere s-a auzit plânsul unui cățel. Anya a fugit în speranța de a îl salva. Nu era prima dată: familia salvează de ani buni câini din zonă. Doar că în seara aceea, Victoria a spus ceva ce avea să se adeverească a doua zi. „ Anya, dacă e să vină la noi, Sfântul Nicolae îl aduce. Vă dați seama ce am putut eu scoate atunci din gură?”, își amintește ea.

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Un „ghem negru” cumpărat cu 50 de lei

A doua zi, soțul ei a vorbit cu un cioban din apropiere și a aflat de unde venea plânsul. Cățelul era al lui, iar ciobanul nu-l mai voia. „A zis că el îl aruncă”, povestește Victoria. Potrivit familiei, ciobanul îl luase crezând că e un câine bun de oi. Era însă un bichon, un cățel mic, de casă, care avea deja botul ars și coada tăiată. Bărbatul l-a luat cu 50 de lei, „că trebuia să dai un ban ca să te bucuri de el”, apoi și-a chemat soția deoparte. „Mi-a zis în secret: Știu că avem mulți cățeluși, dar Sfântul Nicolae nu ne-a lăsat să nu mai adoptăm unul”, povestește Victoria.

Imaginea cățelului de atunci nu a uitat-o. „Un ghem negru, micuț, un suflet speriat, vai de capul lui. Mirosea numai a brânză și nu vreți să știți în ce hal era”, spune ea. I-au făcut repede baie, l-au deparazitat, iar medicii veterinari cu care lucrează pensiunea s-au ocupat de vaccinuri. Tot soțul ei a venit cu ideea care a închis cercul: „Îl ținem noi și îl dăm Aniei de Sfântul Nicolae, că e cadoul ei.” „Mie mi s-a făcut pielea de găină. Nimic în viața asta nu e întâmplător, totul vine cu un scop”, spune Victoria.

Anya l-a luat în brațe și nu l-a mai lăsat. Numele a venit de la sine. „L-a iubit, ce nu i-a făcut. Și am zis: hai să-i punem un nume. I-am pus Nicolae. Îi zicem Nicolae sau Nikos”, povestește mama ei.

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▶ Vezi pagina acestui video: Povestea emoționantă a lui Nikos, cățelul pe care un cioban voia să-l arunce: a devenit „cadoul” de Moș Nicolae al unei fetițe din Daia — VIDEO

I-a luat un an și jumătate ca să aibă din nou încredere în oameni

Un cățel salvat nu începe o viață nouă de pe o zi pe alta. Nicolae nu trăise niciodată într-o familie, iar ce îi făcuseră oamenii îl învățase să se teamă, mai ales de bărbați. I-a trebuit un an și jumătate ca să se obișnuiască în casă cu un bărbat, un an și jumătate de răbdare din partea întregii familii. Astăzi are 4 ani și e, cum spune Victoria, „atât de fericit în casă”. „Acum e un înger, un delicat, un dulce. Unde îl pui, acolo stă. E o binecuvântare, un îngeraș”, spune ea.

A venit și într-un moment în care familia avea nevoie de el. Cu puțin timp înainte, murise Thor, unul dintre câinii lor. „El este cadoul nostru de Sfântul Nicolae și ne-a făcut viața minunată, pentru că plecase celălalt cățel al meu în cer. Și a venit el”, spune Victoria. Pentru aceasta, povestea lui Nicolae nu e doar despre un cățel norocos, ci despre ce ar trebui să însemne sărbătorile. „E așa frumoasă o poveste de genul acesta, cu a salva un suflet. A face bine de sărbători, dar fără să aștepți ceva în schimb. Pentru că asta ar trebui să facem noi zilnic: să nu avem așteptări și să facem ceva pentru sufletul nostru”, spune ea.

Copiilor care vin în vizită la pensiune, Victoria le spune mereu același lucru: „Cățelul este un suflet ca și noi, doar că îmbrăcat în altă hăinuță. Ei trăiesc prezentul, iar asta e lecția cea mai importantă.” Anul acesta, în seara de 5 decembrie, ghetuțele vor sta din nou la ușă în casa din Daia. Iar lângă ele, foarte probabil, va sta și Nikos.

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