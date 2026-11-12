Pe scurt: După ce prima tentativă de revascularizare a eșuat, medicii au ales o cale de acces prin abdomen și au implantat un stent. Procedura ar reprezenta o premieră națională, potrivit informațiilor disponibile spitalului.

Un pacient de 68 de ani, din județul Sibiu, aflat în stare critică din cauza unei ischemii intestinale, a fost tratat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu printr-o intervenție hibridă, care a combinat chirurgia deschisă cu radiologia intervențională.

Echipa medicală a restabilit fluxul sanguin prin artera mezenterică superioară, vasul care asigură vascularizația unei mari părți a intestinului, potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Procedura, numită angioplastie prin abord retrograd transabdominal (ROMS – Retrograde Open Mesenteric Stenting), a fost realizată în premieră la spitalul sibian.

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Conform informațiilor disponibile instituției, aceasta ar reprezenta o premieră la nivel național.

Pacientul suferea de ischemie mezenterică cronică, o afecțiune caracterizată printr-un aport insuficient de sânge la nivel intestinal. Starea sa s-a agravat brusc, evoluând către ocluzie intestinală prin ileus adinamic, iar unele segmente ale intestinului prezentau deja leziuni de necroză.

Viața bărbatului era pusă în pericol, iar restabilirea de urgență a circulației sanguine era necesară pentru a limita extinderea leziunilor și pierderea de țesut intestinal.

Medicii au schimbat calea de acces după prima tentativă nereușită

Prima tentativă de revascularizare a arterei, prin abord endovascular anterograd, dinspre aortă, cu acces prin artera brahială, nu a avut succes. Echipa a ales apoi o intervenție chirurgicală deschisă, care a permis expunerea directă a arterei mezenterice superioare în cavitatea abdominală.

Prin această cale de acces, medicii au introdus un cateter și l-au avansat retrograd, în sens opus fluxului sanguin, către aortă. Sub ghidaj fluoroscopic, au traversat leziunea arterială, apoi au realizat angioplastia și implantarea unui stent pentru restabilirea circulației.

Chirurgia deschisă și radiologia intervențională au fost folosite în aceeași ședință operatorie. Abordarea a permis atât revascularizarea arterei mezenterice superioare printr-o tehnică minim invazivă, cât și evaluarea directă și tratamentul chirurgical al leziunilor intestinale.

După operație, pacientul a avut o evoluție favorabilă.

Echipa a reunit specialiști din cinci domenii medicale

La intervenție au colaborat specialiști în radiologie intervențională, cardiologie intervențională, chirurgie vasculară, chirurgie generală și anestezie-terapie intensivă.

Echipa de radiologi și cardiologi intervenționiști a fost formată din dr. Ionuț-Octavian Năstase, dr. Mihai Haranguș, dr. Leontin Lazăr și asistentul Raul Simion.

Din echipa de chirurgie vasculară și chirurgie generală au făcut parte dr. Vadim Breahnă, dr. Serghei Țîcu, dr. Florin Duță, dr. Alin Mihețiu, dr. Raluca Dochiu, alături de asistentele Oltean Monalisa și Bunea Rodica.

Echipa de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a fost alcătuită din dr. Alexandra Mihai, dr. Vlad Oltean și asistenta Iulia Jaglea.

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