Primăria comunei Mihăileni, din județul Sibiu, a semnat un contract de finanțare de 320.000 lei pentru cadastrarea terenurilor rămase neintabulate.
Anunțul a fost făcut joi, 12 noiembrie 2026, pe pagina oficială de Facebook a instituției. Banii vin din Programul Național de Cadastru și Carte Funciară și vor fi folosiți pentru continuarea și finalizarea lucrărilor în sectoarele cadastrale care nu au fost încă intabulate.
Măsurători în teren, de săptămâna viitoare
Potrivit primăriei, măsurătorile în teren încep de săptămâna viitoare, în funcție de vreme, pentru proprietățile celor care nu au încă documente complete privind dreptul de proprietate. Scopul este identificarea și clarificarea situației juridice și cadastrale a acestor terenuri.
Primăria face apel la locuitori să colaboreze cu echipele care vor face măsurătorile.
Intabulări greșite, programate la verificare
Administrația locală anunță că va începe și verificarea și rectificarea documentațiilor pentru terenurile intabulate greșit, ca să corecteze erorile și să ajungă la o evidență cadastrală cât mai corectă.
„Știm că există încă probleme și nemulțumiri legate de cadastrarea terenurilor, însă facem pași concreți pentru rezolvarea lor”, a scris primarul comunei în anunț.
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