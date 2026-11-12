Primăria Municipiului Sibiu a acordat joi, 12 noiembrie, 494 de premii elevilor și echipelor care au adus acasă premii și mențiuni de la olimpiadele școlare din anul de studiu 2025-2026. Festivitatea a fost găzduită de Stadionul Municipal Sibiu.

Premiile au fost înmânate de primarul Astrid Fodor, de viceprimarii Helmut Lerner și Mihai Cercel-Onițiu, de inspectorul școlar general Emilian Novac și de inspectorul general adjunct Delilah Florea. Informațiile au fost transmise de Serviciul Comunicare al Primăriei Municipiului Sibiu, într-un comunicat de presă din 12 noiembrie 2026. Comunicatele instituției sunt publicate în rubrica Comunicate de presă de pe site-ul primăriei.

Foto: Primăria Sibiu

220.500 de lei din bugetul local

Valoarea totală a premiilor acordate din bugetul local este de 220.500 de lei. Cuantumul lor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2025, variază între 2.500 de lei, pentru premiul I la olimpiadele internaționale, și 200 de lei, pentru locul III la olimpiadele județene.

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„Felicitări elevilor pentru rezultate! Prin aceștia, Sibiul arată că este performant în educație. Pentru noi, cei din administrație, premiile de la olimpiade reprezintă satisfacția că tot ce investim în modernizarea clădirilor și în dotări contribuie la obținerea acestor performanțe. Felicitări tuturor laureaților și pentru determinarea de a participa și de a învăța mai mult. Pentru că au acceptat provocarea competiției de pe acum, atunci când își vor construi cariera vor avea deja antrenamentul concurenței și al curajului, calități esențiale pentru orice poziție pe care o vor ocupa! Felicitări și profesorilor care au lucrat cu acești elevi, precum și părinților care au fost alături de ei și i-au încurajat!”, a transmis Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

Foto: Primăria Sibiu

Un premiu pentru olimpiada internațională de engleză

Un premiu a fost acordat pentru locul III la olimpiada internațională de engleză. Distincția de la primărie i-a revenit elevului Tudor-Ioan Giurca, de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr.

Foto: Primăria Sibiu

66 de premii la olimpiadele naționale

Alte 66 de premii au mers către elevii care au participat la olimpiadele naționale, la discipline dintre care primăria amintește fizică, istorie, geografie, limbile engleză, franceză, germană, spaniolă și latină, literatură, lectură, interpretare instrumentală, arte vizuale, arhitectură, istoria artei, pictură, lingvistică, religie, educație tehnologică și aplicații practice, tehnologia informației și comunicațiilor, fotbal feminin, baschet, psihologie și științe socio-umane, inteligență artificială, inovare și creație digitală, securitate cibernetică, statistică, precum și tehnologii – domeniul electric, electrotehnic și electromecanic.

Laureații sunt elevi ai Colegiului Gheorghe Lazăr, Colegiului Octavian Goga, Colegiului Samuel Brukenthal, Colegiului Economic G. Barițiu, Liceului de Artă, Liceului Tehnologic A. Iancu, Liceului Tehnologic Terezianum, Liceului C. Noica, Colegiului Agricol D.P. Barcianu, Școlii N. Iorga, Școlii Regina Maria și Școlii Gimnaziale nr. 25.

Foto: Primăria Sibiu

427 de elevi premiați la olimpiadele județene

Totodată, 427 de elevi au fost premiați pentru obținerea premiilor I, II și III la olimpiadele județene.

Foto: Primăria Sibiu

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