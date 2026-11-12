Pe scurt: Președintele Nicușor Dan a promulgat pe 11 noiembrie modificarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011. Accesul la locuințele sociale și la alte locuințe ale autorităților devine măsură de combatere a sărăciei, iar serviciile sociale ale primăriilor trebuie să asigure un pachet minim de asistență care include accesul la o locuință decentă.

Accesul la o locuință decentă intră în pachetul minim de asistență socială pe care serviciile sociale ale primăriilor îl asigură tinerilor în risc de marginalizare și familiilor fără resurse. Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri, 11 noiembrie, legea care modifică Legea asistenței sociale.

Decretul de promulgare a Legii pentru modificarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011 se află pe lista decretelor semnate miercuri de șeful statului, potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale. Noile prevederi fac din accesul la locuire o componentă importantă a asistenței sociale, a relatat Radio România Actualități.

Cine face parte din grupul vulnerabil

Legea actualizează definiția grupului vulnerabil. Sunt incluse persoanele sau familiile care riscă să-și piardă capacitatea de a-și satisface nevoile zilnice de trai, inclusiv cele de locuire, din cauza unei boli, a unei dizabilități, a sărăciei, a dependenței de droguri sau alcool ori a altor situații care duc la dificultăți economice și sociale.

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Definiția îi cuprinde și pe tinerii aflați în risc de marginalizare socială care locuiesc în spații precare sau supraaglomerate, dacă venitul lor personal este sub nivelul minim de trai, potrivit textului legii citat de Agerpres.

Locuințele sociale, printre măsurile împotriva sărăciei

Accesul la locuințele sociale și la alte locuințe aflate în proprietatea autorităților centrale sau locale este trecut printre măsurile de prevenire și combatere a sărăciei și a riscului de excluziune socială.

„Măsurile de prevenire şi combatere a sărăciei şi riscului de excluziune socială, incluzând şi condiţiile de locuire, se înscriu în cadrul general de acţiuni multidimensionale ale procesului de incluziune socială”, arată legea.

Textul vorbește despre acces la locuință, nu despre repartizarea automată a unei locuințe pentru fiecare persoană care se încadrează în grupul vulnerabil.

Ce trebuie să asigure serviciile sociale locale

Pachetul minim de asistență socială este asigurat de serviciile publice de asistență socială din comune, orașe, municipii și sectoarele Capitalei. El se adresează copiilor, tinerilor aflați în risc de marginalizare, familiilor și persoanelor care nu au resursele necesare pentru un nivel minim de trai.

Pachetul trebuie să le garanteze acestora accesul la o locuință decentă, la educație și la asistență medicală, dar și la servicii care să le crească șansele de a-și găsi un loc de muncă.

Legea intră în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Primăria Sibiu are în administrare și locuințe sociale. Recent, a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea unui bloc cu 93 de locuințe sociale de pe strada Henri Coandă, o investiție de 8,99 milioane de lei care include și montarea unui lift.

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