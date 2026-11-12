Opt boboci de la Științe vor da pe 10 decembrie probe ținute secrete, într-un bal ca în anii 2000, cu dans țigănesc și DJ nedezvăluit la after party.

Balul Bobocilor al Facultății de Științe din cadrul ULBS vine anul acesta cu o temă nouă și o locație nouă, Club Liquid din Sibiu. Sub sloganul „The 2000s called… and we answered!”, organizatorii îi invită pe studenți să retrăiască moda, muzica și atmosfera anilor 2000, într-o seară cu dans, surprize și concursul pentru titlurile de Miss și Mister Balul Bobocilor. Evenimentul are loc pe 10 decembrie, de la ora 19:00.

Patru perechi, cinci jurați și probe secrete

În concurs intră patru perechi de boboci:

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Gabriel Lupșa – Alexia Cîmpean

Narcis Precup – Paula Muntean

Denis Gabriel Stoian – Alexandra Lepădatu

Andrei Opriș – Klara Gnandt

Concurenții vor fi evaluați de un juriu format din patru profesori și un student. Probele pe care le vor susține rămân deocamdată secrete. Organizatorul spune că un moment iese în evidență: „Doi sau patru dintre concurenți vor avea un dans țigănesc, iar mie mi se pare cel mai interesant moment.”

Pe lângă titlurile de Miss și Mister, se acordă și titlurile de Miss și Mister Popularitate, decise de public. Spectatorii vor scana un cod și vor vota direct de pe telefon. Premiile vor include vouchere, iar organizatorii încă stabilesc ce vor primi câștigătorii.

Ce se schimbă față de anul trecut

Denis Cristian, student la Facultatea de Științe și unul dintre organizatori, spune că ediția din acest an nu seamănă cu cea de anul trecut. Anul trecut, el a fost unul dintre concurenții balului. „În primul rând, am schimbat locația și avem altă temă față de anul trecut. Vor fi mai multe momente. Avem invitați care dansează, de la Ceata Junilor, iar la after party va fi un DJ secret, mai cunoscut”, spune Denis Cristian. Din Ansamblul „Ceata Junilor” vor veni aproximativ patru dansatori, colegi de-ai organizatorilor de la Facultatea de Științe.

Pregătirile au durat aproximativ o lună. Programul exact al serii nu este încă stabilit.

„Este o experiență unică pentru cei care nu au mai fost. Este pentru distracție, pentru amintiri și ca să ne simțim toți bine”, spune Denis Cristian.

Gabriel Lupșa: sociabil și pregătit de neprevăzut

Gabriel este student la Matematică-Informatică.

„Mă numesc Lupșa Gabriel, am 19 ani și particip la Balul Bobocilor pentru că am ocazia să cunosc oameni noi și să îmi creez amintiri. Sunt o persoană sociabilă, prietenoasă, care face față provocărilor neașteptate.”

Alexia Cîmpean: curajul de a încerca ceva nou

Alexia este studentă în anul I la Matematică-Informatică.

„Mă consider o persoană ambițioasă, amuzantă și mereu dornică să descopăr lucruri noi. Îmi place să accept provocări și să transform fiecare experiență într-o oportunitate de a evolua. Am ales să fac parte din Balul Bobocilor pentru că îmi doresc să mă bucur de anii studenției și să trăiesc momente speciale. Cred că cele mai frumoase lucruri se întâmplă atunci când ai curajul să încerci ceva nou.”

Narcis Precup: o experiență pe care nu voia să o rateze

Narcis este student în anul I la Matematică-Informatică.

„Am ales să mă înscriu la bal pentru că știam că va fi o experiență de neuitat, pe care nu aș fi putut să o ratez. Îmi doresc să mă implic cât mai mult și sper să ajut la crearea unor amintiri frumoase pentru noi toți!”

Paula Muntean: ieșirea din zona de confort

Paula este studentă la Biologie.

„Am 19 ani și am ales să particip la Balul Bobocilor pentru că este o experiență unică, în care pot crea amintiri frumoase, mă pot distra și pot ieși din zona mea de confort. Sunt o persoană deschisă, sociabilă și ambițioasă.”

Denis Gabriel Stoian: antrenorul de kung fu care iubește dansul

Denis este student la Educație Fizică și Sport.

„Am 21 de ani și particip la bal pentru o experiență frumoasă, ca să cunosc mai multă lume și pentru că îmi place să dansez. Sunt antrenor de kung fu și de autoapărare pentru femei și fete, sunt foarte amuzant și sociabil cu toată lumea.”

Alexandra Lepădatu: sportul și noile experiențe

Alexandra este studentă în anul I la Sport și Performanță Motrică.

„Am ales să mă înscriu la bal pentru că îmi place să ies din zona de confort, să descopăr lucruri noi și să am parte de experiențe diferite. Acest eveniment este o oportunitate minunată de a cunoaște oameni noi, de a lega prietenii și de a crea amintiri frumoase. Îmi doresc să mă bucur de fiecare moment, să mă implic cu entuziasm și să transform această experiență într-una de neuitat.”

Andrei Opriș: sport și implicare

Andrei este student la Educație Fizică și Sport.

„Am 20 de ani și vreau să particip la bal pentru experiență, distracție și ca să cunosc oameni noi. Mi se pare o ocazie frumoasă să mă implic în activitățile facultății. Sunt o persoană sociabilă, ambițioasă și îmi place sportul.”

Klara Gnandt: veselie și energie

Klara este studentă la Educație Fizică și Sport.

„Sunt o persoană veselă, plină de viață și prietenoasă. Particip la Balul Bobocilor pentru distracție, pentru a cunoaște oameni noi și, mai ales, pentru a mă bucura de această experiență frumoasă!”

Bilete și informații practice

Când și unde: 10 decembrie, de la ora 19:00, în Club Liquid din Sibiu

10 decembrie, de la ora 19:00, în Club Liquid din Sibiu Preț: biletul costă 30 de lei și este obligatoriu pentru intrare; la intrare, fiecare participant primește o brățară

biletul costă 30 de lei și este obligatoriu pentru intrare; la intrare, fiecare participant primește o brățară Unde se cumpără: biletele sunt în vânzare din 10 noiembrie, de la organizatori sau de la sediul Facultății de Științe, de la sala A01 de la parter ori de la portar

biletele sunt în vânzare din 10 noiembrie, de la organizatori sau de la sediul Facultății de Științe, de la sala A01 de la parter ori de la portar Rezervări: Alexandra (0744 355 026) și Denis Cristian (0751 067 779)

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