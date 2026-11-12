Pe scurt: Deputata PNL de Sibiu spune că măsura ar aduce 1,4 miliarde, bani din care ar putea fi eliminată CASS pentru mame și veterani. Ea compară vârsta de pensionare din armată și poliție cu cea din Germania și leagă căderea Guvernului Bolojan de reforma pensiilor militare.

Deputata PNL de Sibiu Raluca Turcan cere Camerei Deputaților, condusă de Sorin Grindeanu, să voteze de urgență proiectul care limitează cumulul pensiei de serviciu cu salariul la stat. Într-un videoclip publicat miercuri seară, 11 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, ea spune că proiectul stă blocat la Cameră.

„Cumulul pensie-salariu la stat trebuie deblocat și votat”, spune Turcan. Ea susține că decizia ține de Camera Deputaților și că „este o chestiune de voință politică”.

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Proiectul a fost inițiat de Guvernul Bolojan și îi privește pe cei care primesc pensii de serviciu sau pensii militare de stat și lucrează în instituții publice. Ei ar putea lucra în continuare și și-ar primi salariul, dar ar păstra doar 15% din pensie cât timp sunt angajați la stat. Măsura nu îi vizează pe pensionarii cu pensii contributive, adică pensiile obișnuite, calculate din contribuțiile plătite în anii de muncă, și nici pe cei care lucrează în privat.

Potrivit deputatei, guvernul a adoptat proiectul în primăvară, iar Senatul l-a adoptat tacit, adică fără vot, după ce a expirat termenul în care trebuia să-l dezbată. Adoptarea tacită a avut loc pe 2 septembrie. De atunci, proiectul așteaptă votul Camerei Deputaților.

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Video: Raluca Turcan / Facebook

„Să te pensionezi la 48 de ani și să te reangajezi a doua zi”

Turcan spune că votul va arăta „dacă PSD și Grindeanu au respect pentru oamenii care nu își găsesc un loc de muncă și pentru cei care muncesc până la 65 de ani sau dacă permit în continuare să te pensionezi la 48 de ani și să te reangajezi a doua zi în aceeași instituție, încasând integral și pensia și salariul de la stat”.

În postarea care însoțește clipul, deputata estimează impactul măsurii la 1,4 miliarde, fără să precizeze moneda, și spune că banii ar putea fi folosiți pentru eliminarea contribuției la sănătate (CASS) pentru mame și veterani.

Cifrele invocate: 32,7 ani de muncă în România, peste 40 în Germania

Ca argument, Turcan dă durata medie estimată a vieții profesionale: 32,7 ani în România, cea mai mică din Uniunea Europeană, față de o medie europeană de 37,5 ani. În Danemarca ajunge la 42,6 ani, în Estonia la 41,5 ani, iar în Germania și Finlanda depășește 40 de ani, potrivit cifrelor prezentate de ea.

În schimb, spune deputata, în sistemul de apărare și ordine publică pensionarea este posibilă și la 48 de ani. Vârsta medie de pensionare a fost de 50 de ani la Interne și de 52 de ani în armată, în timp ce în Germania media pentru militari este de 57 de ani.

Turcan face diferența între funcțiile cu risc și cele de birou: „Este firesc să facem diferență între un pompier care își riscă viața, un polițist care lucrează în teren și cineva care își desfășoară activitatea într-un birou. Riscul real trebuie recompensat.” Pensionarea timpurie, urmată imediat de reangajarea la stat cu pensia și salariul integral, „trebuie oprită”, spune ea.

Turcan leagă moțiunea care a dărâmat Guvernul Bolojan de reforma pensiilor militare

Deputata amintește că, la finalul lui aprilie, premierul de atunci, Ilie Bolojan, anunța o propunere de modificare a sistemului pensiilor militare care să țină cont de aceste diferențe. Patru zile mai târziu, pe 28 aprilie, PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură prin care guvernul a fost dărâmat. „Altă coincidență?”, se întreabă Turcan.

Ea susține că, dacă Bolojan și PNL ar fi fost lăsați să guverneze, reforma ar fi mers până la capăt, și spune că liberalii vor pune presiune din opoziție până când proiectul va fi votat.

„Domnule Grindeanu, deblocați votul. Dacă PSD este partidul echității pentru toți românii și nu doar pentru cei cu cutiile de pantofi, lucrurile acestea trebuie să se vadă prin fapte”, spune Raluca Turcan la finalul clipului.

Proiectul fusese finalizat de Guvernul Bolojan la sfârșitul lui martie, când premierul de atunci spunea că cine rămâne la muncă la stat pierde 85% din pensie.

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