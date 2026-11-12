Polițiștii sibieni au desfășurat joi, 12 noiembrie, o acțiune cu efective mărite, de tip razie, pe raza județului Sibiu, pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței rutiere.

La acțiune au participat 32 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice și arme, explozivi și substanțe periculoase, cu sprijinul reprezentanților Inspectoratului General pentru Imigrări.

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au desfășurat o acțiune cu efective mărite, de tip razie, pe raza județului Sibiu, având ca principale obiective prevenirea și combaterea faptelor antisociale, menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și creșterea gradului de siguranță rutieră.” a transmis IPJ Sibiu

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În cadrul acțiunii, polițiștii au legitimat 117 persoane și au controlat 54 de autovehicule, fiind efectuate 37 de testări pentru depistarea consumului de alcool și două testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive.

Pe linie de ordine publică, au fost verificate cinci unități de învățământ și cinci societăți comerciale, din perspectiva respectării prevederilor legale privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor. Totodată, au fost verificați cinci agenți de pază, dintre care trei au fost instruiți, și au fost efectuate două verificări privind respectarea măsurilor dispuse prin ordinele de protecție.

În domeniul silvic, polițiștii au efectuat verificări la patru operatori economici, iar pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale au fost verificați 10 cetățeni străini.

De asemenea, polițiștii de investigații criminale au verificat respectarea măsurilor preventive în cazul a trei persoane aflate în arest la domiciliu.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au verificat patru operatori economici, iar cei din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat șase controale, vizând cinci deținători de arme și un armurier.

În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 27 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 12.897,5 lei: 13 pentru abateri la regimul circulației rutiere, patru pentru încălcarea legislației silvice, trei pentru nerespectarea prevederilor privind paza obiectivelor, trei pentru abateri în domeniul transporturilor rutiere, una pentru încălcarea regimului armelor și al munițiilor, două pentru nerespectarea prevederilor privind registrul unic de control și una pentru încălcarea altor acte normative.

Totodată, polițiștii au confiscat 62,03 metri cubi de material lemnos, în valoare de 14.200 de lei.

În domeniul regimului armelor și al munițiilor a fost dispusă anularea unui permis de armă.

Polițiștii sibieni vor continua să desfășoare astfel de acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, identificarea persoanelor care încalcă prevederile legale și menținerea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică.

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