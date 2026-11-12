Pe scurt: Oprit în jurul orei 03:00 pe o stradă din Dumbrăveni, șoferul a refuzat atât etilotestul, cât și recoltarea probelor pentru stabilirea alcoolemiei.

Un tânăr de 25 de ani, domiciliat în Hoghilag, a fost reținut pentru 24 de ore miercuri, 11 noiembrie 2026, de polițiștii din Dumbrăveni, potrivit IPJ Sibiu.

La aceeași dată, în jurul orei 03:00, polițiștii Poliției Orașului Dumbrăveni au oprit autoturismul condus de acesta. Tânărul circula în Dumbrăveni, din direcția Pieței Timotei Cipariu către Bulevardul Mihai Eminescu.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Șoferul a refuzat testarea cu aparatul etilotest. De asemenea, acesta a refuzat și prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Poliția Orașului Dumbrăveni a deschis un dosar penal pentru două infracțiuni: conducere fără permis și refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

Măsura reținerii pentru 24 de ore a fost dispusă în cadrul cercetărilor privind cele două infracțiuni.

Comentarii