Pe scurt:
Oprit în jurul orei 03:00 pe o stradă din Dumbrăveni, șoferul a refuzat atât etilotestul, cât și recoltarea probelor pentru stabilirea alcoolemiei.
Un tânăr de 25 de ani, domiciliat în Hoghilag, a fost reținut pentru 24 de ore miercuri, 11 noiembrie 2026, de polițiștii din Dumbrăveni, potrivit IPJ Sibiu.
La aceeași dată, în jurul orei 03:00, polițiștii Poliției Orașului Dumbrăveni au oprit autoturismul condus de acesta. Tânărul circula în Dumbrăveni, din direcția Pieței Timotei Cipariu către Bulevardul Mihai Eminescu.
În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.
Șoferul a refuzat testarea cu aparatul etilotest. De asemenea, acesta a refuzat și prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei.
Poliția Orașului Dumbrăveni a deschis un dosar penal pentru două infracțiuni: conducere fără permis și refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.
Măsura reținerii pentru 24 de ore a fost dispusă în cadrul cercetărilor privind cele două infracțiuni.
Comentarii
Ultima oră
- Ce zic de reforma teritorială a PSD primarii a cinci localități sibiene care și-ar putea pierde statutul de oraș acum 9 minute
- Baschet fără limite: Zburătorii Sibiu s-au pregătit intens în Olanda pentru un nou sezon în Campionatul Național acum 15 minute
- Cine câștigă cel mai bine în România: IT-iștii și angajații din extracția petrolului conduc clasamentul acum 15 minute
- Mașini din Coreea prin Encar: cum se cumpără pas cu pas acum 20 de minute
- Guvernul pregătește un plan împotriva violenței în școli: sancțiuni ferme, intervenție rapidă și 4.000 de consilieri instruiți să recunoască radicalizarea acum 42 de minute