Pe scurt: Neatenția, viteza prea mare și frânarea bruscă pot avea consecințe grave pe ploaie. Polițiștii atrag atenția și asupra siguranței pietonilor.

Șoferii care circulă pe ploaie sunt sfătuiți să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față, potrivit unei postări publicate de Poliția Sibiu.

Instituția avertizează că ploaia schimbă condițiile de trafic și crește riscurile pentru participanții la circulație.

„Un moment de neatenție, o viteză prea mare sau o frânare bruscă pot avea consecințe grave”, au transmis polițiștii.

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O altă recomandare este folosirea luminilor de întâlnire

O altă recomandare este folosirea luminilor de întâlnire. Conducătorii auto sunt îndemnați să se asigure că au vizibilitate corespunzătoare pe durata deplasării.

Polițiștii le cer șoferilor să acorde atenție pietonilor, precum și celorlalți participanți la trafic.

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