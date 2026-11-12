Pe scurt: Cel puțin 100 de instituții, agenții și companii de stat urmează să dispară, a anunțat Sorin Grindeanu. Primul proiect, cu desființări și comasări, va fi prezentat luni de vicepremierul Marian Neacșu. Lista entităților vizate nu a fost făcută publică. Grindeanu a promis și că taxele nu vor crește anul viitor și că pensiile vor fi indexate conform legii.

Cel puțin 100 de instituții, agenții și companii ale statului vor fi desființate, comasate sau reorganizate, a anunțat miercuri seară președintele PSD, Sorin Grindeanu. Primul proiect va fi prezentat luni de vicepremierul și ministrul de Interne Marian Neacșu, căruia Grindeanu spune că i-a cerut să fie „fără milă”.

Liderul PSD a făcut anunțul la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres. Nu a spus care sunt instituțiile vizate și a lăsat detaliile pentru prezentarea de luni.

„Săptămâna viitoare, luni, Marian Neacşu va ieşi cu primul draft legat de desfiinţare, comasare, reorganizare a instituţiilor şi companiilor de stat. I-am cerut, asta a fost la nivel personal, să fie fără milă. Fără milă”, a declarat Grindeanu.

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De ce vrea PSD să taie din instituții

Argumentul lui Grindeanu este că statul are structuri care fac același lucru. „Nu văd de ce statul trebuie să aibă instituţii care se calcă pe picioare”, a spus el.

Neacșu are sarcina să analizeze instituțiile și companiile care pot fi eliminate sau unite, în special acolo unde atribuțiile se suprapun.

„Eu vă asigur, nu o să intru în detalii, o să intre Marian Neacşu şi o să facă o primă prezentare, că pe puţin 100 de entităţi ale statului vor dispărea”, a adăugat liderul PSD.

„Nenegociabil”, cu acordul premierului și al președintelui

Grindeanu a spus că a discutat planul cu prim-ministrul și cu președintele Nicușor Dan și că amândoi au fost de acord.

„Asta se va întâmpla. Iar acest lucru e nenegociabil”, a mai spus președintele PSD.

Încă de la începutul lunii se vorbea despre faptul că reforma administrației centrale prinde contur și că instituții și companii de stat ar putea fi comasate. Separat, PSD lucrează și la o reorganizare administrativ-teritorială, care ar putea însemna comasarea localităților mici, însă pentru aceasta nu există deocamdată o listă, potrivit Antena 3.

Ce a promis despre taxe și pensii

În aceeași emisiune, Grindeanu a spus că vrea un „pact” cu mediul de afaceri prin care să se garanteze că taxele nu vor crește în 2027.

„Eu cred că trebuie să redăm speranţa investitorilor în România şi speranţa că România este o ţară sigură, unde merită să investeşti”, a explicat el.

Despre pensii, liderul PSD a spus că indexarea trebuie făcută conform legii și că acest lucru „nu e de negociat”. El a mai susținut reducerea taxării muncii și a reluat propunerea ca mamele, persoanele din categorii vulnerabile, veteranii și invalizii de război să nu mai plătească CASS.

Lista celor peste 100 de entități nu a fost prezentată, iar nici calendarul desființărilor nu a fost anunțat. Nu se știe deocamdată dacă vor fi afectate și structuri cu sedii sau filiale în județe, inclusiv în Sibiu, și ce se va întâmpla cu angajații instituțiilor care dispar. Aceste detalii ar urma să apară în proiectul prezentat luni de Marian Neacșu.

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